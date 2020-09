Plantón de FRENAAA generó pérdidas de 7 mdp a comercios de la zona: Canaco

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), informó que durante el plantón del Frente Nacional Anti-AMLO, los comercios de la zona han registrado pérdidas de 7 millones 131 mil pesos.

El presidente de esta Cámara, Nathan Poplawsky, expuso que las pérdidas comenzaron el 19 de septiembre, cuando la Plaza de la Constitución fue resguardada por elementos uniformados para evitar el ingreso de manifestantes.

Y se estima que un aproximado de 852 comercios ubicados alrededor de la plancha tuvieron que cerrar al 100% sus puertas, teniendo un estimado de ventas no realizadas por 1 millón 645 mil pesos.

Posteriormente, del 19 al 23 de septiembre, cuando los integrantes de FRENAAA se instalaron sobre avenida Juárez, el monto de ventas no realizadas se estimó en 3 millones 802 mil pesos, principalmente, por la obstrucción vial de las avenidas.

Y el 23 de septiembre a las 13:00, cuando el contingente comenzó a movilizarse hacia el Zócalo, se estima que alrededor de mil 900 establecimientos sobre la Calle de Madero y 5 de mayo cerraron al 100% sus puertas durante 1 hora. Las ventas no realizadas para estos negocios se estimaron en 1 millón 684 mil pesos.

Nathan Poplawsky indicó que la pérdida de ventas se agrava aún más por el hecho de que las autoridades han decidido cerrar el Zócalo y zonas aledañas al libre tránsito de las personas.

Dijo que las empresas formales establecidas en esta zona, en su gran mayoría han demostrado su solidaridad a lo largo de esta crisis, "durante los casi 4 meses en los que se cerraron las actividades hicieron un esfuerzo muy importante por mantener su plantilla laboral, muchas veces adquiriendo deuda o incluso poniendo en riesgo su patrimonio para apoyar a sus trabajadores".

Por ello, hizo un llamado a las autoridades a no permitir más bloqueos de calles principales y abrir totalmente las vialidades que hacen posible la llegada de compradores al Centro Histórico y zonas aledañas.