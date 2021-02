Política energética aumenta costos de la luz, advierte Cofece

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) aseguró que mantener la actual política energética y aprobar la iniciativa de reforma eléctrica que presentó el Ejecutivo federal provocará incremento de costos para generar luz, así como alzas de tarifas o de subsidios.

Además, no se alcanzará la meta que se planteó México para que la participación de generación a través de fuentes renovables suba de 20.9% en 2014 a 35% en 2024 y 50% en 2050.

De acuerdo con la Cofece, esos "obstáculos" actuales impactan a la competencia en los eslabones de generación y suministro de energía eléctrica, de acuerdo con la versión preliminar del documento "Transición hacia mercados competidos de energía: Los certificados de Energías Limpias (CEL) en la industria eléctrica mexicana".

El documento se pronuncia con respecto a una posible aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que fue presentada hace una semana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, la comisión advirtió que, en caso de avalarse, "se eliminará el despacho económico (utilizar la energía de menor costo primero)", además de que se relajará el acceso de generadores a las redes de transmisión y distribución, y tampoco habrá subastas.

"Además, la iniciativa otorga Certificados de Energías Limpias a todas las plantas de generación de energía limpia, sin importar cuándo iniciaron operaciones. Esto incrementa artificialmente el número de CEL y el cumplimiento de las obligaciones de México, pero en la realidad el país no está produciendo más energía eléctrica limpia", expuso la Comisión Federal de Competencia Económica.

En tanto, con respecto a las disposiciones ya existentes, de manera preliminar se encontraron cuatro aspectos para considerar: en primer lugar, los cambios de política dificultan la entrada de más participantes en el suministro eléctrico, por lo que los usuarios tienen menos opciones para poder elegir a otro oferente que no sea CFE Suministrador de Servicios Básicos.

En segundo lugar, se observa un retraso en el otorgamiento de permisos de generación, lo que se comprueba con el hecho de que hasta el mes de octubre del año pasado la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tuvo 99 solicitudes pendientes de resolver, además de 153 solicitudes para modificación y transferencias, y el tiempo de resolución, que por norma debe ser de 75 días, toma más de 300 días.

En tercer lugar se encuentra la falta de inversión para expandir la red de transmisión y distribución de electricidad, lo cual dificulta la interconexión de proyectos de generación, sobre todo de energías limpias.

En cuarto lugar, al cancelarse las subastas de largo plazo sin que medie justificación alguna provoca un aumento de los precios. Ello ocurre a pesar de que "las subastas tuvieron resultados favorables en términos del precio promedio por megawatt-hora, porque de 2015 a 2017 bajó de 31 a 13.22 dólares".

Este análisis preliminar se realizó por mandato de la Ley de Transición Energética, y la Cofece debe publicar el análisis sobre el mercado de los CEL dos años después de la entrada en vigor de las obligaciones en esta materia, con la finalidad de recibir comentarios entre el 8 de febrero y el 5 de marzo.