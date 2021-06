Política pública reduce la inversión y daña el crecimiento del país: CEESP

La inversión profundiza la caída que registra desde hace años, como resultado de las políticas públicas del gobierno federal, las cuales hostilizan la inversión privada y afectan el crecimiento económico del país, afirmó el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Carlos Hurtado.

El economista comentó que el gobierno debe cambiar su discurso y ser amigable con las inversiones, las cuales cayeron dos puntos en lo que va de este sexenio.

Hurtado participó en el Foro: "Empresas piezas clave para enfrentar la pandemia e impulsar la reactivación económica", organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en donde dijo: "Ya venía mal y ahora estamos más de malas con la inversión y contento con una posición tan hostil a la inversión privada es difícil que se recupere".

El director del CEESP explicó que debe cambiar el gobierno federal su discurso y los hechos para que "sea amigable a la inversión privada, sea amigable a su propia inversión la cual ha venido destruyendo de una manera importantísima, de los últimos 10 años, pero más en estos últimos dos años.

"La inversión pública como resultado del producto en México está a nivel de los años 30 del siglo pasado, nos damos cuenta que las calles son intransitables, las carreteras públicas son intransitables y peligrosas, hay un descuido a la inversión pública, tratar de invertir en lo que el pueblo, las empresas, las personas necesitamos que no son refinerías ni son trenes mayas, son carreteras, banquetas, drenaje, agua", añadió.

El presidente de la Asociación de Internet MX, Philippe Boulanger, afirmó que tiene que acelerarse la digitalización porque "si digitalizamos a todas las empresas mexicanas podemos acelerar o empujar el PIB en 15%".

Hay muchas empresas de diversos sectores que no lograron sobrevivir por la pandemia, específicamente por la falta de capacitación para el uso de herramientas tecnológicas a fin de lograr la digitalización de empresas.

El mayor freno a la digitalización es que muchas empresas no ven un valor añadido en la transformación tecnológica, por lo que hay que explicar la importancia de las herramientas tecnológicas.