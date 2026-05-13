Ponen nota de México en perspectiva negativa
Ciudad de México.- S&P Global Ratings revisó de estable a negativa la perspectiva de la calificación soberana de México y confirmó las notas de largo plazo en moneda extranjera en "BBB" y en moneda local en "BBB+".
La agencia explicó ayer que el bajo crecimiento económico, las restricciones presupuestarias y el aumento de pasivos contingentes podrían dificultar la consolidación fiscal y acelerar el incremento de la deuda pública.
La calificadora señaló que el déficit del gobierno general se ubicó en 4.9% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, frente a 5.2% registrado en 2024, mientras que la deuda neta del gobierno podría aumentar hasta cerca de 54% del PIB hacia 2029, desde 49% observado en 2025.
También advirtió que el apoyo financiero a Pemex y CFE "continúa presionando las finanzas públicas y elevando las rigideces fiscales del país".
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