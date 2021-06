Por baja inversión, América Latina regresará a crecimientos de 2 a 3%: Standard and Poor's

Debido a la baja inversión que prevalece en las principales economías de América latina, en los próximos años la región regresará a su bajo promedio de crecimiento económico de 2 a 3%, estimó la calificadora Standard and Poor´s.

La firma añadió que si bien el arrastre más fuerte de la expansión en el primer trimestre ciertamente ejerce una presión al alza sobre su proyección de crecimiento del PIB para 2021 para América Latina, actualmente en 5%, no cambia las expectativas de crecimiento a largo plazo.

"América Latina tiene un problema de baja productividad, impulsado por bajos niveles de inversión fija, que ha promediado menos del 1% en la última década, frente al 5% en el resto de los mercados emergentes y una inversión ineficiente. La pandemia no ha cambiado eso y, de alguna manera, las expectativas de inversión parecen más débiles después de la pandemia debido a la creciente inestabilidad política y social en la región.

Por ello, nuestra expectativa del PIB posterior a la pandemia para la región sigue siendo un crecimiento promedio en el rango de 2% a 3%, que es aproximadamente la mitad de lo que crecen en promedio otros mercados emergentes importantes", dijo.

La agencia explicó que los reportes del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre de América Latina, publicados durante las últimas dos semanas, sorprendieron al alza, ya que según las encuestas de consenso realizadas a principios de este año, se esperaba que varias economías se contrajeran en términos trimestrales.

"Ninguna de las principales economías de la región se redujo en comparación con el cuarto trimestre del año pasado. El crecimiento del PIB en las seis principales economías latinoamericanas se expandió 6% en términos trimestrales anualizados en el primer trimestre de 2021", explicó Standard and Poor´s.

La agencia explicó que el buen desempeño de la región en el primer trimestre obedece a que, en el caso del sector servicios, se están volviendo más resilientes a la evolución desfavorable de una pandemia, con lo que es la razón principal de la sorpresa al alza en el crecimiento del PIB del primer trimestre.

"La lección aprendida aquí es que los hogares y las empresas de la región se están adaptando rápidamente a vivir en una pandemia: más compras en línea, más compras al por mayor y, en general, más cómodos para reanudar una vida normal, incluso ante las incertidumbres relacionadas con la pandemia. Sin embargo, para tener un crecimiento constante en los sectores de servicios, la dinámica del mercado laboral debe

mejorar", dijo.

En ese sentido, comentó que los servicios se han beneficiado de las medidas de estímulo, como las transferencias directas de efectivo y el seguro de desempleo, pero a medida que se eliminen gradualmente, el crecimiento saludable del consumo dependerá más de la mejora del empleo.

"Los niveles de empleo en la economía típica de América Latina todavía están entre un 5% y un 10% por debajo de los niveles prepandémicos, las tasas de subempleo siguen siendo altas y el progreso en ambos indicadores se ha ralentizado en los últimos meses. Por lo tanto, el avance en la vacunación será la clave para crear más empleo al permitir que más sectores se abran y vuelvan a su plena capacidad", añadió.

Otro factor que ha favorecido el crecimiento de las principales economías en América Latina, dijo Standard and Poor´s, es el repunte de los precios de las materias primas, pero no es la razón por la que el PIB fue más fuerte de lo esperado.

"América Latina se beneficia claramente de los precios más altos de las materias primas, especialmente cuando están impulsados por la demanda, a través de las exportaciones y la inversión. Sin embargo, los precios de las materias primas han estado subiendo desde el segundo trimestre de 2020 y nosotros, junto con la mayoría de los otros analistas, ya esperábamos un sólido desempeño de las exportaciones en el primer trimestre de 2021. Así que aquí no hay nada nuevo o inesperado", agregó.