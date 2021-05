Por cambios en outsourcing sector turismo dará contratos temporales: Concanaco

Las modificaciones a la ley en materia de outsourcing impedirán a las empresas del sector turismo que subcontraten personal, por lo que tendrán que dar contratos temporales durante la temporada de mayor ocupación, como lo es verano, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos.

Expuso que las empresas del sector turismo pueden subcontratar personal de transporte, limpieza y vigilancia, pero todos los demás trabajadores que realicen actividades ligadas a otorgar servicios a los turistas tendrán que ser contratados.

"Para las empresas de turismo ¿Qué es lo que va a suceder? Aunque sea más trabajoso, las empresas de turismo tienen picos de temporadas altas y temporadas bajas; al personal que desempeñen las funciones propias del establecimiento, van a tener contratos temporales durante los periodos en los que tiene mayor ocupación, para poder contar con el personal necesario y suficiente para poder prestar los servicios", expuso.

Durante la videoconferencia "Presentación de propuestas para los candidatos de elección popular 2021", López Campos comentó que con la nueva legislación las empresas del sector turismo no van a poder subcontratar personal que brinde actividades relacionadas con la actividad esencial de la empresa.

"Cómo le están haciendo las empresas del turismo, lo mismo que las demás empresas, van a tener una modificación. Como quedó, no está prohibida la subcontratación como era la iniciativa original, sino que está prohibido que se sustituya la nómina del objeto principal de las empresas, por una tercera empresa", expuso.

Esto es importante para las Mipymes que no tienen la capacidad ni el tamaño para poder tener en cada una de las áreas a especialistas que puedan realizar todos los trabajos, por eso, si no es el objeto preponderante de la empresa, va a poder contratar servicios especializados que sean ajenos a su nómina.

Dijo que las micro, pequeñas y medianas empresas que no tienen capacidad de tener en cada área a personal especializado en ciertos trabajos pueden subcontratar "si no es el objeto preponderante de la empresa, va a poder contratar servicios especializados que sean ajenos a su nómina".