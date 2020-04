Por coberturas petroleras no se perderán ingresos; Hacienda recibirá 150 mil mdp

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que gracias a las coberturas petroleras Secretaría de Hacienda y Crédito Público recibirá alrededor de 150 mil millones de pesos por la caída de los precios internacionales del petróleo con lo cual no se perderán ingresos.

Durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que entre los dos aciertos que se tuvo al inicio de su administración fueron el haber contratado las coberturas petroleras y el plan de modernización y rehabilitación de las seis refinerías.

"Se protegió Hacienda, todos los derechos que Pemex paga a Hacienda se aseguraron considerando un precio por barril de petróleo de 49 dólares, esa cobertura nos permitirá tener 150 mil millones de pesos, no se pierde ese ingreso, pero eso ha detalle pasado mañana

Señaló que ante la caída de los petroprecios se llevara a cabo una estrategia de refinar más crudo en nuestro país para comprar menos gasolinas en el extrajeron.

"Tuvimos aciertos que nos ayudan en esta circunstancia, uno es que se inició el trabajo de exploración y producción en 19 campos nuevos el año pasado y logramos perforar más de 200 pozos nuevos que ya están prácticamente terminados".

El presidente López Obrador dijo que eso permite cerrar la válvula de los pozos sin perder presión y eso no se podría hacer en campos maduros, porque costaría muchos recursos cerrarlos, inyectarles gas, agua y nitrógeno para levantar el petróleo que les queda, porque cuando son pozos nuevos traen presión natural.

"Eso nos va a ayudar ahora que vamos a recortar la producción de crudo a final de mes. Lo segundo que fue un acierto es que decidimos rehabilitar las 6 refinerías y se invirtieron 12 mil millones de pesos y ya está en proceso ese plan".