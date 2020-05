Por coronavirus, ventas de celulares sufren su peor caída

Debido a la pandemia de coronavirus Covid-19 industrias de todo tipo están sufriendo estragos. Algunas son lógicas, como el turismo o las aerolíneas, pero también hay algunas menos obvias como los celulares cuyas ventas han registrado su peor caída.

De acuerdo con los datos publicados en el primer trimestre por parte de firmas de analítica como Counterpoint Research y Canalys, la caída general de los envíos globales de teléfonos inteligentes en el mundo es de 13%.

A detalle, Counterpoint asegura que la venta de celulares en China registró una disminución de 27%, auque Canalys lo calcula en 18%.

La importancia de señalar los números de China es que los especialistas aseguran que se la baja en ventas en ese mercados es el preámbulo de la contracción que se espera en todo el mundo.

Y es que, más allá del porcentaje, las firmas analistas exponen que, por primera vez, los envíos de smartphones han estado por debajo de los 300 millones desde el año 2014.

En el reporte de Counterpoint se explica que las cifras no solo responden a un bajo interés por parte de los usuarios de renovar su teléfono móvil sino a que, debido a que muchos gobiernos decidieron cerrar sus fronteras con la intención de contener los contagios, la oferta de dispositivos se ha visto afectada.

Asimismo, la analista Canalys explicó que inicialmente las grandes marcas de celulares se mostraron preocupadas por la posibilidad de no poder mantener su producción mientras las fábricas en China se mantuvieron cerradas. Sin embargo, ahora que la producción se está recuperado, la mitad del mundo sigue en contingencia por lo que las ventas se desplomaron.

La tendencia actual indica que el consumidor no estará dispuesto a cambiar su smartphone a menos que el actual deje de funcionar, lo que significa que los ciclos de reemplazo serán más largos y las ventas más bajas.

Por todo lo anterior es que los analistas advirtieron que el verdadero impacto del coronavirus en la industria de telefonía móvil aún no se conoce.

Según los analistas, Samsung, Huawei y Apple siguen siendo los tres principales proveedores de smartphones en el mundo, y Apple es la empresa que menor disminución de envíos ha registrado año tras año.

Como publica The Verge, tanto Canalys como Counterpoint colocan el cuarto lugar a Xiaomi, alcanzado el 10% de la cuota de mercado global por primera vez.