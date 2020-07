Por Covid-19, 2 de cada 10 estéticas o barberías tuvieron que cerrar: CMIEF

La Cámara Mexicana de la Industria del Embellecimiento Físico (CMIEF) explicó que 2 de cada 10 estéticas y barberías tuvieron que cerrar luego del confinamiento que se estableció para evitar contagios por Covid-19.

Lo anterior dejó sin empleo a 80 mil trabajadores del embellecimiento, pero seguirá el ajuste de personal porque al abrirse al 30% no se requiere de tanto personal, por lo que "con mucho dolor" habrá que despedir trabajadores.

Además de que esperan una recuperación paulatina porque solamente tendrán un horario autorizado para operar de 11:00 a 17:00 horas.

Operarán al 30% de ocupación, la atención será por cita, de manera escalonada y un cliente no podrá permanecer más de una hora en el sitio y en todo momento debe de portar cubrebocas.

De acuerdo con el presidente de CMIEF, Francisco Iglesias Anaya, después de cada servicio deben de desinfectarse todos los instrumentos de trabajo y al momento de recibir a los clientes, se les tomará la temperatura, se les dará gel desinfectante y ya no se podrán ofrecer bebidas ni revistas.

"Después de más de 3 meses de haber cerrado las puertas de nuestros negocios, por fin abrimos para atender a nuestros clientes, quienes buscan un refugio para levantar el ánimo, porque pintamos una sonrisa en la cara de cada cliente que tocamos, revelamos ese toque de belleza natural que cada quien posee, lucir bien en el entorno familiar, social, laboral, para sentirse mejor y bajar las presiones sociales y económicas", explicó.

Iglesias comentó que con la reapertura, enfrentan retos porque tienen deudas por pagar, deberán ajustar el personal y negociar turnos.

"Sabiendo de antemano que no se cuenta con recursos económicos para gastar más, debemos volvernos creativos e ir sorteando cada obstáculo, uno a la vez, es inminente cambiar buscar alternativas de ingreso, nuevas tecnologías, movernos a la promoción en redes sociales, hacer presencia en nuestro mercado, como dice el dicho renovarse o morir", expuso.