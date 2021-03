Por Covid-19, no será sencillo crecer el crédito: ABM

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker, dijo que ante el impacto económico por la pandemia de Covid-19, será complicado crecer créditos en segmentos de consumo y micro, pequeñas y medianas empresas. "No será sencillo crecer el crédito, pues hay varios segmentos particularmente afectados, como son las pequeñas y medianas empresas. Seguiremos construyendo un diálogo constructivo con la banca de desarrollo para seguir encontrando fórmulas que den viabilidad a las empresas que han sido más golpeadas por la crisis financiera", dijo el directivo.

Al tomar posesión al frente de la ABM, en la clausura de la 84 convención bancaria, con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el directivo reconoció que hay prudencia entre los clientes de los bancos para tomar crédito, ante un escenario de incertidumbre que prevalece por las actuales condiciones económicas. "Hemos observado que una parte de los clientes han decidido no utilizar financiamiento. Explicaciones pueden haber múltiples. Muchos como el temor que están viviendo por la incertidumbre de la pandemia. Para reducir estos temores se necesita de mayor certeza, demostrar un compromiso por tener un estado de derecho robusto e instrumentar acciones favorables para la actividad económica. En esto puede estar la diferencia entre una rápida y robusta recuperación o una que sea lenta y marginal", dijo el directivo.

Becker resaltó que a pesar del enorme reto económico que enfrenta el país, el sector financiero se mantiene sólido; sin embargo, aún hay riesgos latentes. "La banca no sólo ha sido un factor de solución, sino que se ha convertido en uno de los pilares de contención y eventual solución de los problemas y retos que esta crisis nos ha ocasionado. Aceleremos pues la recuperación económica con acciones y políticas adecuadas", añadió. El nuevo presidente de la ABM reiteró ante el presidente Andrés Manuel López Obrador de llevar servicios financieros a todos los municipios del país en 2023, así como elevar la oferta de productos y servicios que promuevan la inclusión financiera.

"Hay una parte importante de la población que no accedido al sector bancario y ha sido excluida, estamos convencidos de que una de las políticas públicas más importantes en la que la banca puede apoyar al gobierno, es el ampliar el acceso a servicios financieros con productos y servicios que sean más inclusivo e incluyente aquí es donde vamos a apuntar una parte de la agenda de la asociación de Bancos de México", añadió. El expresidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, solicitó al presidente López Obrador trabajar en una mejora regulatoria para facilitar la apertura de empresas y eliminar la carga burocrática que se mantiene en el país.

"Coincidimos plenamente con su precepto de prohibir. Sin embargo, en estos momentos en que tanto requerimos reactivar la economía, debemos de estar conscientes de que no solamente se prohíbe por decreto o por iniciativa legislativa. La regulación y burocracia excesiva también prohíben", dijo.

Niño de Rivera recordó que en México lleva de 66 a 90 días la apertura de una nueva empresa, lo cual podría reducirse a un sólo trámite digital que dure entre dos y tres días. "Señor presidente, respetuosamente, creo que nos urge como país simplificar este y muchos trámites burocráticos para lograr el bienestar de toda la población que tanto anhelamos", dijo.