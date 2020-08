Por Covid-19, seguros de vida registran reducción en primer semestre

La complicada situación económica por la pandemia de Covid-19 ha provocado que los mexicanos echen mano de todos sus recursos para enfrentar sus gastos y de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el seguro de vida, con componente de ahorro, tuvo una ligera reducción de 385 millones de pesos en el primer semestre del año.

"Lo que hemos podido saber a través de las aseguradoras es que sí ha habido retiros. No es un monto tan grande como está siendo en las Afores, pero sí ha habido retiros. Esperemos que ahora que se empiece a activar la economía, empiece a reactivarse y ya no bajar tanto los retiros por componente de ahorro", dijo el director general de la AMIS, Recaredo Arias.

Al presentar los resultados del sector asegurador mexicano al segundo trimestre del año, el directivo explicó que el seguro de vida presentó en su totalidad un decremento de 3% en términos reales respecto de las primas emitidas de junio 2019, con un monto total de 126 mil 524 millones de pesos.

"En tanto a vida individual se observó un decrecimiento de 3.6% en términos reales, este decremento se debió principalmente a la caída de la captación de pólizas por el impacto que la contingencia sanitaria sobre la actividad económica en el país; es decir, un número importante de personas se han quedado sin empleo o bien han sido afectados económicamente por esta situación, lo que provocó que desafortunadamente no vieran al seguro de vida como una de sus prioridades", dijo la AMIS.

Mayores pólizas en gastos médicos no salva al sector

De acuerdo con el organismo, al cierre del primer semestre del año, el sector asegurador tuvo una caída de 1.7% respecto del mismo periodo de 2019, ante el golpe en la economía ocasionado por la contingencia sanitaria.

El director general de la AMIS detalló que, de enero a junio, el sector emitió un total de primas por 303 mil 965 millones de pesos en términos reales, impulsado por un crecimiento en el rubro de accidentes y enfermedades de 10%, por un monto total en primas por 6 mil 161 millones de pesos en el periodo.

La AMIS dijo que el seguro de gastos médicos mayores tuvo un alza de 11.2% respecto del mismo semestre de 2019, mientras que el ramo de salud tuvo una desaceleración con un decremento de 2.5% y accidentes personales con una disminución de 0.79%.

Los datos de la AMIS muestran que en el caso del seguro de automóviles tuvo una reducción de 12.4% en términos reales, respecto del año anterior, equivalente a un monto total de 51 mil 840 millones de pesos, en línea con un menor uso del automóvil y la fuerte reducción en ventas que ha experimentado el sector.

Para el cierre de año, la AMIS redujo ligeramente su expectativa de contracción de la industria, a 5.35% desde 5.4%, con estimaciones pesimistas sobre la recuperación de la actividad hacia los próximos meses.

"Preferimos seguir siendo muy conservadores y hasta pesimistas. Esperemos que quedemos un poco mejor a lo que estamos estimando. Aparentemente sí ha habido una reactivación importante de la economía en julio y agosto", dijo el directivo.