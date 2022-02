Por Covid, 2021 fue un año de menos ganancias para aseguradoras: AXA

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- El impacto de la pandemia de Covid-19 provocó una disminución en las ganancias de AXA México de 48% en cifras anuales, con un total de mil 185 millones de pesos, lo que refleja el pago de siniestros en seguro de vida y gastos médicos mayores por la pandemia a los clientes.

"2021 fue un año para los asegurados, sus beneficiarios, para nuestros clientes y no fue un año para los accionistas, los inversionistas, para los dueños. Eso para mí es positivo porque hemos estado aquí, hemos dado la cara, hemos hecho mucho más que solo pagar siniestros", dijo el director general de AXA México, Daniel Bandle.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el directivo de la firma de origen francés resaltó que se ayudó a los asegurados en los días más complicados de la contingencia sanitaria, a encontrar camas en hospitales además de atención médica vía remota, con lo que la población mexicana se hizo más consciente de la adquisición de un seguro, lo cual se reflejó en el aumento de contratación de pólizas.

Así, en el caso de gastos médicos mayores la firma tuvo 46 mil asegurados más en 2021, con un total de 1.5 millones, además de alcanzar 218 mil clientes en servicios de atención y prevención médica. En otros segmentos, la firma registró 77 mil autos asegurados.

"Tenemos más asegurados que ven la utilidad, necesidad y relevancia de tener un seguro", explicó.

Con corte al 24 de febrero, la aseguradora registró 25 hospitalizaciones de clientes asegurados a causa de Covid-19, muy por debajo del pico que alcanzaron en el minuto más alto de la ola de la variante ómicron, que fue de 54 internamientos.

Según el directivo, el máximo de hospitalizaciones de asegurados en AXA México por Covid-19 fue de 167 en enero de 2021.

La firma reiteró el compromiso de inversión y apuesta por el mercado mexicano de seguros, considerado como uno de los más importantes dentro de su estrategia global de crecimiento.

El director general de AXA México descartó interés por la compra de la aseguradora de Banamex que está a la venta dentro del paquete del negocio de consumo que Citi ha puesto sobre la mesa, debido a que no está separada de la operación.

"Debido a que Citi quiere vender todo junto no es una opción para AXA", dijo.