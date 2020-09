Por Covid, caerá comercio mundial, remesas e inversión extranjera: UNCTAD

La economía mundial está en "aguas peligrosas" desde finales del 2019, por las contracciones que registraron varias economías desde esos momentos, a lo que se le sumó la crisis por el Covid-19, lo que provocará que registren números negativos el comercio mundial, la inversión extranjera directa y las remesas, dijo la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).

En el Informe 2020 sobre Comercio y Desarrollo "¿Cómo evitar otra década perdida? Políticas para la recuperación y el desarrollo", la UNCTAD expuso que la estimación de crecimiento económico para 2020 en todo el mundo es de -4.3%, mientras que para 2021 se espera una recuperación de 4.1%.

"Así como las economías domésticas se contraen, esto afecta la economía internacional, lo que provocará que el comercio mundial disminuya en una quinta parte este 2020, los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) se reducirán en más de 40% y las remesas caerán más de 100 mil millones de dólares", dijo la UNCTAD.

En el Informe expuso que las economías desarrolladas se contraerán 5.8% en el 2020, pero se recuperarán en 2021 con 3.1%; mientras que las economías en vías de desarrollo cerrarán el presente año con un decrecimiento de 2.1% y en el 2021 se registrarán 4.7% de crecimiento.

Lo anterior significa que tendremos 6 billones de dólares menos de lo que los economistas esperaban que creciera el mundo antes de la pandemia. Lo que en otras palabras equivaldría a desaparecer a las economías de Brasil, India y México.

Expuso que la pandemia golpeó de manera distinta a las economías del mundo, por ejemplo, hubo algunas como Alemania, Francia, Italia, Japón y Corea que registraron una "gran desaceleración"; por otra parte están aquellos países con la década perdida, en su mayoría economías en desarrollo como Argentina, Brasil, México y Sudáfrica.

En la categoría "el error del milenio" están: Australia, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá; mientras que "siguen volando": India, China, Indonesia y Turquía, de acuerdo con esta clasificación de la UNCTAD.

La recuperación completa no se logrará en 2021 por diversos factores: será difícil recuperar en un año la pérdida que se registrará en 2020; la pérdida masiva de ingreso de empresas y familias por el Covid no se detiene y aumenta los niveles de deuda; la política monetaria no será suficiente para revertir el shock por la crisis sanitaria; es necesario que los gobiernos aumenten sus deudas a fin de inyectar recursos al crecimiento.