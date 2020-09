Por Covid sube venta de refrigeradores

El confinamiento llevó a muchas familias a tener que pensar en electrodomésticos básicos para pasar en casa la pandemia por el Covid-19, lo que llevó a que se mantuvieran las compras de tres productos esenciales: refrigeradores, lavadoras y aires acondicionados.

De acuerdo con el Clúster de Electrodomésticos, esos son de los productos que más se venden en el 2020, pero aún con ello no se logrará alcanzar el nivel de ventas del 2019, al esperarse una caída del 20% al 25% en este año, explicó el presidente del Consejo directivo de dicho organismo, Daniel Córdova.

Dijo que no dejaron de operar porque son considerados como parte de la industria esencial del país porque son proveedores de bienes para la industria hospitalaria y gubernamental.

Si se considera solamente la producción de electrodomésticos en Nuevo León equivale a 4 mil 400 millones de dólares y se espera que las ventas caigan de 20 a 25% lo que significará mil millones de dólares menos en el año.

El nivel de venta bajo como 20 a 25% en el sector de nuevo león, anualmente vendemos 4 mil 400 mdd comparado con año pasado, si quitamos 20 a 25 el impacto fe de mil millones de dólares.

Córdoba y el vicepresidente del consejo directivo del Clúster, Baldwin Britton, expusieron que Nuevo León concentra el 40% de toda la producción de electrodomésticos del país, por lo que resulta un importante termómetro del rubro.

Explicaron que por el confinamiento las familias requieren productos esenciales como refrigeradores y lavadoras que son dos electrodomésticos que se utilizan con mayor frecuencia, tanto porque se abre y cierra la puerta un mayor número de veces para sacar comida, como porque hay más cuidados sanitarios que llevan a lavar la ropa más frecuentemente, así como los aires acondicionados.

Afirmó que por el Covid-19 hay empresas de electrodomésticos que no recibieron los insumos necesarios para producir por lo que están repensando la estructura de su cadena de proveeduría, lo que abre la posibilidad a proveedores nacionales.

Las grandes empresas tractoras requieren de la regionalización es decir buscar proveedores cercanos para evitar que se interrumpa su procesos productivo.