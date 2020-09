Por crisis económica, habrá menos competencia en México: Cofece

Una de las situaciones que se observan con frecuencia es que durante las crisis económicas hay una mayor concentración de las empresas que participan en los mercados; es decir, disminuye la competencia, dijo la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios.

Cuando hay problemas económicos hay empresas que cierran o que por estar en medio de una crisis las compran los mercados y se reduce la competencia.

"Esto va a pasar en México y en todas partes del mundo, las economías con la crisis de esta magnitud necesariamente se concentran porque las pequeñas y medianas empresas que se ven más afectadas con las crisis y que no reciben apoyos tendrán que salir del mercado", señaló.

Eso abre un hueco en los mercados y las empresas más grandes y con mayor posición tomarán esos espacios, "la economía se va a concentrar y no hay duda", dijo durante su participación en el foro de Expansión.

"Lo que vamos a ver es que empresas grandes van a querer comprar a sus competidores que estén quebrando y hay que tener mucho cuidado respecto a las consecuencias de estas concentraciones", apuntó.

Dijo que al país le hacen falta reguladores que estén comprometidos con una visión de país a largo plazo, que busquen reglas parejas y beneficios para la sociedad.

Expuso que más que normas o más que autonomía se necesita compromiso para lograr que la competencia permita que los mexicanos tengan acceso a más y mejores bienes y servicios.

"Lo que hizo falta fue regulación y no tanto que hicieran falta normas, sino reguladores comprometidos con que los mercados funcionaran y comprometidos con que se hicieran reglas parejas para todos. Que se aplicaran para que los mercados operaran para beneficio de la sociedad y con visión de largo plazo", dijo.

Agregó que se le puede exigir mayor competencia en ferrocarriles, la industria de pasajeros, en algunos puertos, en donde llega a haber entre uno, dos o pocos competidores.