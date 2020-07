Por el virus, empresas suprimen prestaciones

Rosa cuenta que ella y varios compañeros llamaron a la empresa en la que trabajan para preguntar por qué les retiraron los bonos de puntualidad desde que inició el confinamiento para evitar la propagación del Covid-19.

Se trata de 350 pesos quincenales que le ayudan a completar su gasto, ya que como trabajadora de limpieza su sueldo es bajo; además, a su hija, que es maestra en una escuela, le quitaron los vales de despensa desde que comenzó la emergencia sanitaria, explica.

La empresa en que trabaja Rosa no atraviesa por buenos momentos y ya le dijeron que no habrá bonos hasta nuevo aviso, e incluso le comentaron que redujeron salarios entre 10% y 15% de mandos medios hacia arriba.

EL UNIVERSAL publicó el pasado 24 de julio que 15.2 millones de personas de 18 años o más vieron reducidos sus ingresos laborales en abril, es decir, 46.1% de la población ocupada en México.

La cuarentena por el Covid-19 provocó el cierre de empresas y un menor flujo de efectivo para las que siguen en pie, en consecuencia, muchos negocios redujeron salarios, prestaciones excedentes a las mínimas de ley como bonos de puntualidad, vales y seguros de gastos médicos, entre otros.

Esta situación no es exclusiva de México. Un reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó que la pandemia provocó la reducción de ingresos laborales de las familias.

En el documento, Panorama laboral en tiempos del Covid-19, la OIT muestra que hubo una reducción "marcada" de los ingresos de trabajadores, pues incluso algunas empresas tuvieron que suspender las remuneraciones, redujeron las jornadas laborales o disminuyeron parcialmente los salarios.

El socio de Mendieta y Asociados, Guillermo Mendieta, dijo que la caída en el flujo de efectivo de las empresas llevó a realizar reducciones salariales y de las prestaciones excedentes a las mínimas de ley, decisiones negociadas entre patrones y trabajadores.

Comentó que en algunos casos se llegó a pactar hasta reducciones de 50% del salario para salir de la contingencia, pero se conservaron prestaciones mínimas de ley, como aguinaldo, prima vacacional, vacaciones, seguro e Infonavit.

Lo que es un hecho es que ningún empresario está obligado a lo imposible y si no tienen ingresos para conservar prestaciones excedentes, es necesario negociar con los trabajadores para exponerles la situación, comentó el experto.

Explicó que las prestaciones extras, como vales de despensa, pago de días adicionales de vacaciones, desde 2014 dejaron de ser deducibles en su totalidad, al gravarse entre 43% y 57%, por lo que con la pandemia hubo empresas que decidieron dejar de dar las prestaciones extras a las de la ley.

Mendieta afirmó que desde hace seis años las prestaciones excedentes generan mayores gastos a las empresas, aunque mejoran el ambiente laboral, son reconocidas como empresas socialmente responsables y tienen a los trabajadores a gusto.

Soluciones para conservar. El CEO de SalaryFits, Gustavo Boletig, expuso que si bien hay una caída del flujo de efectivo en las empresas y se redujeron vales, bonos y seguros, hay soluciones tecnológicas para que los trabajadores conserven sus prestaciones sin generar gastos a las empresas.

En medio de la pandemia por el Covid-19, de las presiones que tienen las empresas para pagar renta, nómina y servicios, entre otros gastos fijos, existen herramientas tecnológicas que ofrecen prestaciones para los trabajadores vía nómina a tasas mucho más competitivas que la tasa bancaria y sin costo para las empresas.

La ventaja es que en estos momentos en que pueden surgir gastos médicos o funerarios, los trabajadores del sector formal pueden conseguir préstamos y pagarse a largo plazo, lo que se presenta como una opción en medio de la crisis económica actual.

Los préstamos de nómina que se dieron el año pasado sumaron 2.5 millones, aunque hay un acumulado de 4.3 millones de créditos, de acuerdo con datos del Banco de México.