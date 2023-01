Por esto EU perdió contra México y Canadá en reglas de origen

A-AA+

CCIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- Para los panelistas que resolvieron el tema de reglas de origen de autos, el gobierno estadounidense incumplió con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al condicionar las aprobaciones a requisitos que no se negociaron. En el texto del Reporte Final, en manos de EL UNIVERSAL se aseguró que los gobiernos mexicano y canadiense basan sus argumentos con los parámetros que se establecieron en el tratado, algo que no hace Estados Unidos.

"El Panel concluye que los Estados Unidos han incumplido el Artículo 8 al condicionar las aprobaciones de los RTA (Régimen de Transición Alternativo) a un requisito distinto de los enumerados en el Artículo 8.2 y en la Sección 19(4) de las Reglamentaciones Uniformes, requisito que queda fuera del ámbito de lo que pretendía el Tratado", se expone en las conclusiones del Reporte.

La diferencia de interpretación estaba en que México y Canadá pedían que las partes esenciales de un auto —como la carrocería, el motor y la transmisión— se podían considerar como originarias, siempre y cuando las piezas por separado hayan cumplido con el 75% de contenido regional.

México y Canadá argumentaron que el Tratado y el Artículo 3 del Apéndice Automotriz piden que los productores de autos calculen el Valor de Contenido Regional de las partes esenciales con base a ciertas metodologías y podrá tratar a las partes como "originarias", es decir, que si cumplen el 75%, se considera como si fuera 100% al calcular el Valor de Contenido Regional del Vehículo, mientras que Estados Unidos no redondeaba el porcentaje a 100%.

Por lo que en el texto se expuso: "El Panel concluye que el Tratado no incluye un "requisito de originación" independiente para las partes esenciales, y que por eso las partes esenciales de la Columna 1 de la Tabla A.2 que son originarias según el Artículo 3.7 al aplicar las metodologías de los Artículos 3.8 y 3.9 se pueden incluir como material originario en el cálculo del VCR (Valor de Contenido Regional) de los vehículos. De ahí que el panel afirmó que "la interpretación y aplicación de los Estados Unidos son incompatibles con el Artículo 3 del Apéndice Automotriz y el Artículo 4.5" del T-MEC, explica el reporte de 41 páginas.