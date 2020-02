Por inseguridad, analistas recortan PIB de 1.10% a 1%: Banxico

Durante 2020 el peor enemigo para la economía nacional serán los factores internos como la inseguridad y la incertidumbre, por lo que analistas consultados por el Banco de México (Banxico) rebajaron sus expectativas de crecimiento.

Además, por primera vez movieron a la alza sus expectativas para la inflación general y el déficit en las finanzas públicas.

En la primera encuesta del año, el consenso de 38 grupos de análisis y consultoría del sector privado nacional y extranjero, recortaron el pronóstico para el 2020 de 1.10% a 1% de la última encuesta del año pasado.

Para el 2021, la ajustaron a 1.70% desde el 1.80% anterior.

Lo anterior porque repuntaron los factores internos como principales obstáculos para seguir creciendo, luego de que se disiparon las preocupaciones por las condiciones externas como el T-MEC.

A los analistas les preocupan los problemas relacionados con la gobernanza, como la inseguridad pública con el 21% y la incertidumbre política interna por la corrupción y la impunidad.

También la incertidumbre que prevalece sobre la situación económica interna y la debilidad del mercado local.

De esta manera, cinco de cada 10 afirmó que el clima de negocios para los próximos seis meses permanecerá igual y 84% aseguró que la economía no está mejor respecto hace un año.

Subió de 6% a 14% los que consideraron que es buen momento para invertir y bajó de 58% a 49% los que afirmaron que no.

Para la inflación, anticipan presiones sobre los precios al mover sus expectativas de 3.46% a 3.50% para el 2020, no obstante que para el tipo de cambio mejoraron.