¿Por qué el sitio web del IFT aparece como "no es seguro"?

La página de internet del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aparece con la leyenda "no es seguro", esto se debe a que el sitio carece de un certificado digital SSL /TLS.

Este martes el regulador lleva a cabo el Foro Internacional Los medios y las autoridades del sector audiovisual en el contexto de la emergencia sanitaria en Iberoamérica.

Al respecto, el regulador informó que "el certificado SSL se ocupa sólo en sitios que manejan información sensible de los usuarios, pero en este caso el acceso al streaming es libre y no se solicita información de quienes quieren ver el foro".

Cabe destacar que Chrome de Google y Safari de Apple anunciaron que a partir del primero de septiembre de este año, los certificados de confianza TLS, o de seguridad en línea serán válidos por un máximo de 398 días.

Los certificados SSL/TLS permiten a los visitantes del sitio web saber que el sitio es auténtico y que los datos que ingresan estarán cifrados.

"Los certificados TLS se refieren a la tecnología estándar para mantener segura una conexión a internet, así como para proteger cualquier información confidencial que se envía entre dos sistemas e impedir que los delincuentes lean y modifiquen cualquier dato que se transfiera, incluida información que pudiera considerarse personal", explica Dean Coclin, Director Senior de Desarrollo de Negocios en DigiCert.