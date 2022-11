¿Por qué es importante el inglés de negocios en el mercado B2B?

Los mercados han estado evolucionando a ritmos abrumadores y lo que funcionaba hace algunos años, ya no lo hace tanto. La tecnología actual ha permitido que el contacto entre empresas sea más rápido y fluido. Ya no es necesario que un ejecutivo viaje para encontrar proveedores y clientes.

Hay muchas plataformas en línea para el comercio B2B, así como redes sociales como LinkedIn que facilitan enormemente este trabajo. Por supuesto, la mayoría de los contactos en estas plataformas se dará en inglés, es por ello que el inglés de negocios es tan importante para este sector.

¿Cómo ayuda el inglés en el mercado B2B?

Hay muchas actividades relacionadas con el mercado B2B en el que se necesita contacto directo con clientes u otras empresas. Ya sea el contacto mediante tickets, generación de contenido, chats y otras herramientas actuales, es inglés va a ser clave.

A pesar de que muchas plataformas B2B actuales facilitan enormemente el proceso de compra o venta, el contacto directo siempre va a estar allí. Y es que, persuadir a un comprador para que haga negocios contigo o conseguir mejores precios a la hora de comprar es vital. En la mayoría de los casos, el inglés va a ser necesario, pero conocer inglés de negocios te dará una ventaja competitiva.

¿Dónde aprender inglés de negocios?

La mejor forma de aprender inglés de negocios es a través de cursos de inglés para empresas como los que ofrece Preply Business. Estos ofrecen conocimientos precisos y utilizan métodos de aprendizaje eficaces, lo que facilita el aprendizaje.

Es por ello que resulta muy importante el poder elegir el curso que mejor se adapte a tus necesidades. Además, la modalidad es también una de las cosas que vas a poder elegir. Hay empresas que prefieren cursos presenciales, mientras que otras prefieren los cursos en línea.

Cualquiera que sea la modalidad de aprendizaje que elija la empresa, será una opción bastante buena y la cual traerá muy buenos beneficios.

¿Qué ventajas tiene el hablar inglés de negocios?

Hay varias ventajas que puede ofrecer el hablar inglés de negocios hoy en día. La más importante es la ventaja competitiva que esto puede llegar a ofrecer sobre tus competidores. Sin embargo, hay otras que resultan bastante interesantes y que mencionaremos a continuación.

· Califica a la persona para cualquier puesto, ya que el inglés de negocios es algo muy demandando hoy en día.

· Permite tener una comunicación mucho más fluida y precisa con un potencial cliente, proveedor o socio extranjero.

· Genera una mayor confianza a la hora de realizar negocios, lo que hace que tengas más posibilidades de generar ventas.

· Mejora el desempeño de toda la plantilla a la hora de una reunión, evento o conferencia.

· Puede brindar un nuevo punto de vista, ya que los empleados no solo están aprendiendo un idioma, sino también una cultura diferente.

· Permitirá alcanzar un nuevo sector y una mayor cantidad de clientes potenciales. Así que, va a permitir que la empresa pueda crecer de una manera sencilla.

Por supuesto, la relación con los clientes y proveedores es probablemente lo que incentiva a empresas a enseñar inglés de negocios a sus empleados. Sin embargo, esto es algo bastante importante que cualquier empresa debería considerar.

El inglés de negocios tiene una escala global

No importa que tus clientes se encuentren en China, Francia, Alemania o cualquier otro país. Una de las cosas que tienen en común es que se utiliza el inglés como la opción ideal para hacer negocios. No importa por medio de qué plataforma se lleve a cabo el negocio, este va a ser el idioma predominante.

La razón de esto es que en internet no hay fronteras y es por ello que es necesario que haya un idioma conjunto. Para muchas empresas, es posible que esto pueda llegar a parecer algo complicado y costoso, pero lo cierto es que no. Aprender inglés de negocios no va a tomar demasiado tiempo, aunque esto dependerá de cada individuo.

Además, es importante mencionar que sus costos son bastante asequibles. En este sentido, hay que destacar que no tendrás que invertir demasiado dinero para formar a tus empleados en inglés.