¿Por qué es importante tu Afore?

En México hay casi 57 millones de personas que trabajan. Si bien es casi la mitad de la población, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de la mitad son personas que están en la economía informal, lo que las pone en la cuerda floja en cuanto a tener un mejor retiro.

De acuerdo con Principal, la mejor manera de asegurar un futuro con recursos es ahorrar por medio de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore).

Las personas que trabajan en compañías y cotizan para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tienen acceso a las Afore, pues entre el gobierno, el empleador y el empleado aportan 6.5% de su salario y esa cantidad se destinará para un ahorro para el retiro. También es posible realizar aportaciones voluntarias a su cuenta para crecer aún más su ahorro.

Los recursos aportados por ambas vías son gestionados por las Afore, explica el grupo financiero, "quienes buscamos optimizar los recursos y contribuir a la meta de lograr un retiro más cómodo para las personas".

Sin embargo, los trabajadores independientes (conocidos como freelancers), los que laboran en empresas que no están dadas de alta en seguridad social ante los institutos mencionados o los que pertenecen a la economía informal, en su mayoría no cuentan con una Afore.

En esos casos, el panorama puede ser incierto. Y es que la Asociación de Compañías Mexicanas de Seguros (AMIS) estimó que para 2050 un cuarto de los adultos mayores -alrededor de 6.3 millones de personas- no tendrán pensión.

¿Cómo tener una Afore? Si se está en la economía informal o en caso de ser trabajador independiente, es posible tener una Afore, aunque con la diferencia que el interesado será el único responsable de hacer crecer el capital que le servirá para tener una pensión. Lo anterior se logra con aportaciones voluntarias.

"Contrario a lo que sucede al contratar planes de pensión privados, al depositar tu confianza en una Afore no hay montos mínimos para empezar a ahorrar", dice la firma financiera propietaria de Principal Afore.

En México existen 10 Afore cuyo objetivo es mejorar el futuro financiero de las personas. "Equipos integrados por profesionales y una sana competencia en el sector nos ayudan a brindar rendimientos competitivos, con bajas comisiones y transparencia de en qué se están invirtiendo tus recursos", destaca Principal.

Además, el ahorro voluntario puede ser deducible de impuestos y es posible heredar los recursos que ahorramos.

La relevancia de las Afore hoy en día no es menor. "Para 20% de las familias mexicanas, su cuenta de pensiones es su patrimonio más importante y para 50%, es su segundo patrimonio más relevante, solo detrás de su casa o automóvil", dijo Arturo Herrera, secretario de Hacienda, al participar en la Convención Nacional de Afores, celebrada a inicios de octubre pasado.

Planificar el futuro financiero puede aliviar de preocupaciones futuras y ayudará a no ser parte de una estadística desoladora: de acuerdo con la AMIS, 10 millones de adultos mayores (alrededor de 40% del total) vivirán en condiciones de pobreza en 2050.