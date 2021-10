¿Por qué Gerardo Esquivel votó por no subir la tasa de Banxico?

El pasado 30 de septiembre, el Banco de México (Banxico) anunció que por mayoría, la junta de gobierno decidió subir la tasa de referencia de 4.50% a 4.75% ante las presiones inflacionarias detectadas.

La decisión contó con cuatro votos a favor y uno en contra del subgobernador, Gerardo Esquivel quien se pronunció por mantener el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en un nivel de 4.50%.

Estas son las razones por las cuales consideró que no era necesario encarecer más el costo del dinero por medio de la tasa de referencia del Banxico:

Una mayor tasa no resuelve la inflación

-Aumentar la tasa de interés en esta coyuntura es inefectivo porque una mayor tasa no resuelve los factores que originan las presiones inflacionarias: aumento en precios internacionales de los insumos y disrupciones en las cadenas de suministro.

Afectación en economía de México

-Es ineficiente porque el aumento sí podría afectar a la economía en varias dimensiones: consumo, inversión, crédito y finanzas públicas. Además, el aumento reduce el espacio futuro para cuando la Reserva Federal inicie el proceso de normalización de sus tasas. ?-Anticiparse demasiado a este proceso, podría implicar que en el futuro la tasa deba llevarse a un terreno muy restrictivo para no afectar la postura relativa.

Aumento de la tasa podría ser contraproducente

-El aumento también podría ser contraproducente porque incrementos continuos podrían interpretarse como señales de que la inflación tiene un carácter permanente y esto podría afectar las expectativas y al proceso de formación de precios.

Hizo ver que del primer aumento a la fecha, las expectativas de corto plazo no han hecho sino aumentar, por lo que el objetivo buscado no se ha alcanzado.

Por esas razones planteó: ¿No sería mejor una política comunicativa que explicara con claridad la naturaleza del choque inflacionario actual, en vez de responder mecánicamente con aumentos continuos de tasas?