Por telefónica y fusión de Televisa, SAT espera 43mmdp

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en los próximos días el Servicio de Administración Tributaria (SAT) obtendrá cerca de 43 mil millones de pesos en impuestos que pagarán una empresa telefónica y por la fusión de Televisa con Univisión.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal evitó dar el nombre de la empresa telefónica que pagará 28 mil millones de pesos hasta cerciorarse "si ya cayó en el cajón", es decir, que ya pagó.

"Hace dos días me informó la directora del SAT, que es la encargada de los ingresos, que en una operación de una empresa telefónica, esta empresa, y se los reconozco, pagó 28 mil millones de pesos hace unos días", dijo.

"¿Cuál es?", se le preguntó.

"Poco a poco, poco a poco, nada más quiero cerciorarme si ya cayó al cajón. Ya no es cajón, ahora todo es electrónico. Pero les vamos a informar.

"Y también en la fusión de Televisa con Univisión, 15 mil millones de pesos, nada más que no alcanzó para que nos pagaran este fin de año. Hay el compromiso de que a principios del año próximo nos pagan", dijo.

En Palacio Nacional el titular del Ejecutivo federal destacó que esta entrada de ingresos es posible porque "ya no hay privilegios fiscales".