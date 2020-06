Por virus, Cinemex pierde mil 750 mdp

Cinemex ha perdido aproximadamente mil 750 millones de pesos en los tres meses de confinamiento para evitar la propagación del Covid-19, aseguró el director de Programación y Comercial de la empresa, Francisco Eguren.

Dijo que calculan abrir 100% las distintas salas de cines que tienen en el país entre la primera y segunda semana de julio, de lo contrario no podrán sostener el negocio.

"En el tiempo que llevamos cerrados estimamos pérdidas de 35 millones de boletos, que equivalen a alrededor de mil 750 millones de pesos, lo que obviamente es un hueco súper importante para nosotros como Cinemex", comentó Eguren en entrevista con EL UNIVERSAL.

Detalló que se encuentran "con el agua arriba de la nariz", en una situación complicada que se agudizará si no abren el 15 de julio.

"Si nos vamos a agosto o septiembre la vamos a ver muy difícil y empezaremos a tener no sólo recortes sino probablemente el cierre de algunos complejos y tratar de hacernos lo más chicos posible".

A pesar del impacto económico, la empresa mantiene a sus 15 mil colaboradores con goce de sueldo.

"Lo que es una realidad es que después de tres meses, si no abrimos en las próximas semanas vamos a empezar a tener problemas de flujo serio para incluso pagar nóminas, y tendremos probablemente que empezar a dejar ir gente", subrayó.

Cinemex está alineado a lo que señala el gobierno federal, pero están preocupados porque los dejen abrir y, si los semáforos lo permiten, los complejos regresarán en la medida de lo posible.

"Ya tenemos tres estados abiertos, que son Quintana Roo, Aguascalientes y Michoacán, y esperemos que vean los resultados positivos en el sentido de que es un lugar seguro y podamos abrir en otras plazas".

Espacio seguro. De acuerdo con una encuesta de Cinemex, 35% de las personas consultados están listas para regresar la primera o segunda semana tras la apertura.

"El aforo va a estar reducido a 50% en la mayoría de los estados, salvo que alguno nos pida algo diferente, como Michoacán, donde ya abrimos y nos pide 25%", detalló Eguren.

La cadena de cines revisó la experiencia de países como Japón y Corea del Sur, con el fin de conocer las mejores prácticas y generaron el programa Espacio Seguro Cinemex, que incluye los protocolos de limpieza y sanitización para transitar hacia la nueva normalidad.

En la parte interna, el directivo comentó que han capacitado al personal y modificaron las tareas multifuncionales por responsabilidades únicas de los empleados.

El uniforme no se utiliza fuera de las instalaciones y deben usar cubrebocas, caretas y guantes desechables, explicó.

Los asientos estarán divididos como tablero de ajedrez: "dos butacas sí, en forma de pares, dos no y enfrente dos no, dos sí".

Conscientes del impacto económico por el Covid-19, la cadena tendrá promociones, además de un mayor uso de la app para evitar pasar a taquilla.

Autocinema en espera. Después de la prueba en Jalisco, Cinemex negocia con algunos gobiernos, ya que requieren de los permisos para contar con estos espacios.