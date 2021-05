Posponen, por cuarta vez, Tianguis Turístico presencial de Mérida

Considerado el foro de negocios más importante del sector turístico nacional, el Tianguis Turístico a celebrarse de manera presencial en Mérida, Yucatán, se pospone por cuarta vez, con el fin de llevar a cabo un evento seguro en materia de bio-sanidad, dieron a conocer este lunes el secretario de Turismo, Miguel Torruco, y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal.

"En el caso de México, la Secretaría de Turismo federal y el gobierno de Yucatán seguimos trabajando para realizar la 45 edición del Tianguis Turístico, que tendrá lugar en Mérida. Este evento tuvo que ser suspendido en marzo de 2020 y aplazado para septiembre del presente año. No obstante, tanto el gobernador Mauricio Vila, como un servidor, hemos decidido que esta nueva edición del Tianguis Turístico se realice del 21 al 24 de noviembre próximo", dijo Torruco.

En un principio, la 45 edición del tianguis presencial en la llamada Ciudad Blanca planeó realizarse del 22 al 25 de marzo de 2020, después del 19 al 22 de septiembre de 2020, luego del 21 al 24 de marzo de 2021, posteriormente del 26 al 29 de septiembre de 2021, y ahora se pospuso del 21 al 24 de noviembre de 2021.

Por su parte, el gobernador Vila Dosal señaló que el Tianguis Turístico será un evento exitoso, estratégico, eficiente y acorde a las últimas tendencias que todos esperamos, pero sobre todo será el parteaguas de la recuperación turística post Covid-19.

"Este va a ser un gran momento para nosotros, porque nos va a brindar una gran oportunidad para mostrar todos los grandes atractivos de oferta turística que tiene Yucatán y los nuevos productos que estamos presentando", afirmó el gobernador.

Torruco y Vila explicaron que la decisión de pasar de septiembre a noviembre la 45 edición de este encuentro de negocios es producto de la búsqueda de la mejor opción para realizar un Tianguis Turístico presencial exitoso, que cumpla con su principal objetivo: impulsar la promoción y comercialización de nuestros diferentes destinos, al igual que sus múltiples productos y servicios, cuidando al máximo la salud tanto de los participantes como de la población local.

Con esta nueva fecha se contará con mayores posibilidades de asistencia, basadas en los avances de vacunación contra el Covid-19, tanto en México como a nivel global, con lo que seguramente se alcanzará una mayor asistencia de compradores internacionales, aseguraron los funcionarios.

Precisaron que, de manera adicional, se trabaja en una logística que permita que el evento sea un área libre de esta enfermedad, al implementar todas las medidas preventivas y protocolos indicados tanto por la Organización Mundial de la Salud, como por la Secretaría de Salud.

Destacaron que la prioridad será la seguridad bio-sanitaria, por lo que, una primera medida será que, sin excepción, previamente los asistentes se deberán realizar una prueba de antígenos, misma que, al resultar negativa, permitirá tener acceso al evento.

Indicaron que esta prueba estará vinculada al gafete y, en caso de que alguien no se la haya aplicado o tenga un resultado positivo, no podrá acceder al recinto ni a los encuentros relacionados con el tianguis.

Además, a través de los canales oficiales del Tianguis Turístico se estará informando a los participantes sobre las medidas que se llevarán a cabo durante el evento.