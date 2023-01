Precios de tortilla no bajarán tras impuesto a exportación de maíz

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- El impuesto de 50% que el gobierno federal impuso a las exportaciones de maíz blanco harinero para estabilizar los precios de la tortilla es una decisión inapropiada que no tendrá efectos en dicho alimento básico de los mexicanos, dijeron analistas.

Sin embargo, sí afectará a exportadores de maíz blanco que tienen contratos preestablecidos y que se dieron con precios que no consideraron dicho arancel.

Para el director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Juan Carlos Anaya, "es una decisión inapropiada y a destiempo que no tendrá efectos" por diversas causas que empujan al alza los precios, además de que envía "una mala señal al mercado".

Por ejemplo, "los inventarios de la cosecha pasada fueron mínimos, el volumen de exportación en 2022 fue solamente de 238 mil toneladas métricas, la próxima cosecha otoño-invierno 2022-2023 en Sinaloa será récord por 6.5 millones de toneladas métricas que inicia en mayo y el decreto es hasta 30 de junio del 2023".

Juan Carlos Anaya dijo que ello impacta a exportadoras de maíz blanco como Cargill, Cofco, Columbia y Gruma.

---Decreto no es claro, acusan

El socio fundador de la consultoría Arion 9, Juan Díaz Mazadiego, afirmó que en el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que se publicó el lunes 16 de enero por la tarde en el Diario Oficial de la Federación, no explica por qué se restringirán las exportaciones mediante un arancel, porque eso lo pide el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En el T-MEC se permite imponer restricciones bajo ciertas circunstancias como la escasez crítica, "pero el decreto no dice nada, ninguna justificación salvo la importancia para el consumo mexicano".

---Problemas a las empresas exportadoras

La decisión de imponer 50% de aranceles a las exportaciones de maíz blanco harinero genera problemas a las empresas exportadoras porque éstas tienen compromisos contractuales y el decreto les cambia las circunstancias sin justificar la excepción, por lo que podrían ampararse.

Con este impuesto a la exportación, dijo, se ahorca a las empresas que desde México, venden a Centroamérica y Sudamérica, porque quién les va a pagar ese arancel si ya tienen fijado el precio en el contrato. "¿Alguien cree que ahorcando a los exportadores van a bajar los precio?", cuestionó.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) el precio promedio ponderado nacional de la tortilla en establecimientos, el 16 de enero, fue de 22.12 pesos por kilo, mientras que, hace un año, el 15 de enero, el kilo se vendió en 15.55 pesos.