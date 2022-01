Preocupa a clientes venta de Banamex: "era de los bancos más firmes"

Desde la continuidad de las promociones a meses sin intereses, la calidad en el servicio y la aprobación de nuevas tarjetas, los clientes de Citibanamex están un poco preocupados por el anuncio de la venta de la marca Banamex, por parte de Citi.

En un recorrido realizado en las sucursales bancarias, un cliente comentó que le preocupa que se restrinjan las promociones a meses sin intereses, ya que era la tarjeta bancaria más aceptada en comercios y tiendas departamentales.

"Seguramente no van a ser las mismas promociones con otro banco, las van a restringir con la tarjeta de crédito.

"Lo demás, la Afore, la cuenta de cheques, no me importa porque se puede cambiar o cancelar. Me preocupa que se vayan a Bancomer porque también tengo cuentas allá y se me van a juntar", comentó.

La joven Carolina Hidalgo dijo que vio la noticia en Facebook pero que no revisó más a fondo, sólo se enteró de que estaba la propuesta de venta.

"Sí me preocupa un poco, pero está fuera de mis manos y no quisiera cambiarme a otro banco. Tengo mis cuentas aquí y no quisiera que se hagan movimientos.

"Siempre he tenido cuenta en Banamex y soy muy leal a este banco. Me ha gustado mucho su servicio, incluso cuando era Banamex y se pasó a Citi, seguí con la cuenta y me ha gustado cómo las maneja. Tiene sus deficiencias, sin embargo, me tocó esa transición de Banamex a Citibanamex y ojalá que con esta nueva transición se siga manteniendo igual".

Otro cliente de mayor edad, Luis Chávez, comentó que ayer se enteró en las noticias que estaban vendiendo el nombre, la titularidad de las tarjetas y cosas menores que ya no les interesa, pero le preocupa que sea la situación económica del país la que esté detrás de esta decisión.

"Están vendiendo la franquicia y según vi es una cantidad estratosférica. A ver quién invierte en el banco. Y preocuparme, no sé si el gobierno mexicano quiera adoptarlo ahí medio que me preocuparía un poco.

"No sé si la situación financiera lo hizo irse de aquí o qué pasa porque era de los bancos más firmes y eso sí me preocupa un poco", opinó.

Otra señora dijo que le preocupa que se vaya a restringir el crédito porque a ella le estaban ofreciendo más crédito para su tarjeta de Costco Citibanamex, pero era hasta el 8 de enero y seguramente ahora con la venta, ya no le van a aumentar la línea de crédito.

"También me ofrecían la tarjeta libre de anualidad, no la acepté y ahora que la quise aceptar me la negaron. Supongo que porque están vendiendo la franquicia, me dijeron que hasta marzo la volviera a solicitar", comentó.

Y pese a que fue la noticia más comentada el día de ayer, otros clientes aseguran que no sabían que está en venta el negocio de Banamex.

Este martes, Citi anunció la intención de vender su negocio minorista en México que incluye la marca Banamex, sucursales, infraestructura, Afore, aseguradora y toda su área de crédito, incluido el segmento de consumo y pequeñas empresas.