Preocupa caída de la economía global

CIUDAD DE MÉXICO.- Los modestos avances de la economía global y la resiliencia relativa podrían afectarse por la incertidumbre que genera el entorno actual de turbulencia, la tensión geoeconómica, el incremento de la deuda y los precios de los activos en empresas ligadas con la Inteligencia Artificial, dijeron los economistas en jefe consultados por el World Economic Forum (WEF).

En el documento, "Perspectiva de los Economistas en Jefe" que realizó el WEF o Foro Económico Mundial, se explicó que se redujeron las opiniones de los expertos, 72% a 53% -en los últimos tres meses-, que consideran que habrá condiciones adversas el próximo año, sin embargo, todavía uno de cada dos considera que podría disminuir el ritmo de la actividad productiva internacional.

En torno a los precios de las ganancias de la Inteligencia Artificial (IA), el 52% espera que las acciones estadounidenses relacionadas con esa tecnología disminuyan el próximo año, pero el 40% prevé nuevas alzas. El temor es que haya caídas abruptas y haya impactos en toda la economía global, una opinión en la que coincide el 74%.

Las criptomonedas enfrentan perspectivas más sombrías: el 62% anticipa nuevas caídas tras la turbulencia del mercado, mientras que el 54% cree que el oro ya alcanzó su punto máximo después de los repuntes recientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto a los alcances de la Inteligencia Artificial cuatro de cada cinco economistas en jefe prevén ganancias de productividad dentro de dos años en Estados Unidos y China.

"Se espera que el sector de tecnologías de la información adopte la IA más rápidamente, con casi tres cuartas partes anticipando ganancias de productividad inminentes. Le siguen servicios financieros, cadena de suministro, salud, ingeniería y comercio minorista como ´adoptadores rápidos´, con horizontes de uno a dos años", expusieron los encuestados.