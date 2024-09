"Preocupan deterioro fiscal, reformas y Pemex": Moody's

A pesar de la reforma judicial y otros cambios estructurales que se aprobarán en el país, Moody's sigue viendo a México con grado de inversión, pero hay preocupaciones e incertidumbre por el deterioro fiscal del país, debilidad en el crecimiento y la presión que representa el apoyo a Pemex.

En el evento anual "Moody's inside Latam México", el analista soberano para México de la agencia, Renzo Merino, dijo que es poco probable una baja en la calificación del país, actualmente en el rango de "Baa2" con perspectiva estable, para lo cual debería presentarse un escenario de una mayor debilidad macroeconómica, así como deterioro de las instituciones en el país.

"Un cambio brusco en la calificación es poco probable sin que haya un choque material que afecte el perfil crediticio. Para poner en contexto eso solo ocurrió en la pandemia", dijo el analista. En ese sentido, dijo que para una pérdida del grado de inversión, se tendría que tener un deterioro institucional mayor y que las perspectivas macroeconómicas del país sean débiles.

----¿México desafió su historia de bajo crecimiento?

De acuerdo con el analista, hace un año la expectativa para el país aún era buena, pues se esperaba que la llegada de empresas extranjeras detonara una mayor inversión y crecimiento económico, impulsada por el nearshoring.

Sin embargo, destacó que muchos de los anuncios de inversión o proyectos no se han materializado, al tiempo que surgieron preocupaciones en el ámbito político después de las elecciones presidenciales y los cambios esperados por la próxima administración.

"En junio, nuestra expectativa era que México iba a desafiar la historia, porque normalmente los años electorales tienden a no ser buenos en términos de crecimiento, pero con todo y nearshoring esperábamos una tendencia de crecimiento de entre 2.5 y 3 por ciento para los próximos años", dijo.

----Enfrenta Sheinbaum un rompecabezas fiscal por presiones de Pemex, alerta Moody's

El nuevo gobierno que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentará un rompecabezas fiscal, presionada por el elevado apoyo a Pemex y presiones en el gasto por programas sociales, alertó este miércoles Moody's.

Roxana Muñoz, analista de Moody´s para Pemex, señaló que la petrolera mexicana podría requerir hasta 20 mil millones de dólares en apoyo gubernamental en 2026 debido a su delicada situación financiera.

Muñoz explicó que la petrolera comenzó y finalizará el sexenio enfrentando numerosos desafíos, ya que las refinerías siguen generando pérdidas, las presiones fiscales aumentan y no se prevé una mejora en el corto plazo.

Además, mencionó que en los últimos años se han registrado accidentes en las plantas de Pemex, lo que evidencia la falta de infraestructura, sumado al creciente gasto en pensiones y jubilaciones.

"Las refinerías siguen siendo deficitarias y hay incertidumbre respecto a la planta de Dos Bocas, que aún requiere inversiones y no está completamente terminada, por lo que no vemos que contribuya financieramente a la empresa", detalló.

Agregó que la próxima administración podría sorprender con medidas como una mayor apertura a la inversión privada o nuevos acuerdos con el sindicato sobre el tema de pensiones.