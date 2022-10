Preparan nuevo distintivo de Empresa Socialmente Responsable que incluya ingreso digno

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Actualmente ya se está preparando la versión 2.0 del distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) que comprenda indicadores laborales como el desarrollo de capacidades, reclutamiento sin discriminación, prestaciones dignas, plan de carrera y compensación justa, ahí estará incluido el ingreso digno, informó Pilar Parás, presidenta del Consejo Directivo del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

Parás explicó durante un foro organizado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que durante más de dos décadas CEMEFI otorga el distintivo ESR, y que actualmente lo reciben más de 2 mil 300 empresas; dicho sello, explicó, va más allá de la filantropía, las donaciones o acciones en favor del medio ambiente.

---¿Cuál es la diferencia con el nuevo distintivo?

"Antes lo que pedíamos era que solamente nos cumplieran con salarios justos en todos sus niveles; ahora lo que se va a distinguir, son las buenas prácticas", anunció. "Las buenas prácticas equivalen a tener una compensación justa; esto implicaría, por supuesto, mucho más que un salario suficiente que alcance para comer y la canasta básica, sino un salario digno, para que quienes trabajan vivan dignamente".

"Nos encantaría trabajar con Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y que pudiéramos reconocer a las empresas líderes en esto: líderes en pagar justamente a sus empleados para que de esta manera se genere esta cuestión aspiracional en donde acabemos con la precariedad laboral", expresó.

Garantizar un ingreso digno a sus trabajadores que les permita superar el umbral de pobreza, debe ser parte fundamental en la distinción que se otorga a las empresas para ser reconocidas como socialmente responsables, coincidieron representantes de organismos nacionales que promueven la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Carlos Ludlow, presidente de la Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM), por su parte, refirió que en el pasado hubo decisiones equívocas en la política de ajustes a los salarios mínimos, y que hubo omisiones, por lo que es momento de corregir y de que las Empresas Socialmente Responsables den ese paso.

"Ya basta, hay que tener el coraje de cambiar las condiciones laborales: hay que tener audacia para distribuir y la responsabilidad de asumir que la vida de estas familias está en estas decisiones. Si podemos avanzar sustantivamente en esto, México cambia", aseguró.

Por su parte, la Alianza para la Responsabilidad Social en México (AliaRse), que agrupa a los principales organismos empresariales como el CCE, la Concamin, la Coparmex, y las asociaciones de la industria automotriz, farmacéutica y otras, han acordado una visión donde la responsabilidad social no puede dejar de lado la dignidad de las personas y los derechos humanos, y como parte importante de los derechos humanos, está el pagar salarios dignos, explicó su presidente, Miguel Gallardo.

"Hay que atender este llamado, de pasar del salario suficiente para la línea del bienestar individual a la línea de bienestar familiar. Lo que hemos hecho no es suficiente, nos falta mucho y la responsabilidad social justamente tiene que ser con la dignidad de las personas y en eso mucho tiene que ver la parte de la remuneración", agregó el directivo.

"Vamos a contribuir a que pasemos del discurso a los resultados, y ahí tenemos una claridad en lo que tiene que ver con el sentido más amplio de la responsabilidad social, que el salario de nuestros colaboradores les alcance para vivir dignamente", enfatizó.

---Ingreso digno, factor clave

Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, compartió que ya hay iniciativas empresariales en el Norte, Bajío y Occidente del país, que promueven el ingreso digno como parte del modelo de negocios y elemento sustantivo de la responsabilidad social de las empresas.

"El mensaje de los organismos empresariales nacionales coincide con las iniciativas desde las regiones del país, y ha sido claro: la costumbre de salarios bajos que crea fábricas de pobreza debe cambiar, quien trabaja no debe ser pobre, la remuneración debe ser suficiente, primero, para superar la línea de pobreza de dos personas y luego, no hay discusión, hay que llegar a ingreso digno", expuso.

En México, detalló, dos de cada tres personas que tienen un empleo, con trabajo asalariado, no ganan lo suficiente para comprar dos canastas básicas al mes. Es una vergüenza que esa carencia de ingreso afecta a más de la mitad de quienes trabajan en grandes empresas (55%). Además la carencia de ingreso afecta más a las mujeres, casi 8 de cada 10, y a jóvenes que al iniciar su vida productiva lo hacen en trabajos que son fábricas de pobreza.

"Lo que ha pasado es que toda la masa salarial, incluidos los salarios más altos, pesan 26% de la economía del país, del PIB", refirió. En contraste, países como Brasil tienen el 43%, o Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Reino Unido Alemania, entre otros, que llega casi al 50%.

"Un México sin pobreza es un México con trabajo digno, con derechos laborales garantizados, y el primer derecho laboral que tenemos que resolver es la remuneración suficiente, esto es urgente", concluyó Gómez Hermosillo.