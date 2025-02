Presentan plan de trabajo de Pemex para 2025-2030

Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), presentó el plan de trabajo para Pemex de 2025 a 2030, en donde afirmó que se garantizará la autosuficiencia en gasolina y diésel, en donde aseguró que no habrá "gasolinazos", y que el precio de la gasolina no será mayor a 24 pesos por litro.

Al detallar los seis ejes que tendrá Pemex a lo largo del sexenio, Rodríguez Padilla señaló que en este plan de trabajo se busca rescatar la soberanía energética y que, con la reforma constitucional, afirmó, Pemex regresa su labor fundamental de servir al pueblo de México.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de Pemex destacó que se producirán 1.8 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos a lo largo del sexenio.

"No habrá gasolinazos y el mercado interno estará abastecido. El precio de la gasolina no será mayor a 24 pesos por litro", dijo.

Habrá 12 proyectos estratégicos

Indicó que habrá 12 proyectos estratégico que aportarán el 61% de la producción, y los ingresos derivados de la producción se estiman en 5 billones de pesos.

En Palacio Nacional, el titular de Pemex señaló que habrá exploración focalizada vamos en donde se incrementarán las reservas para tener por lo menos 10 años de consumo asegurado.

Informó que se aumentará la producción de fertilizantes para abastecer la demanda nacional y no depender de las importaciones, en donde se rehabilitará la planta de Lázaro Cárdenas en Michoacán y la construcción de un nuevo complejo en Veracruz.

Destacó que se producirán 1.5 millones de toneladas anuales de fertilizantes fosfatados y 1.6 millones de toneladas de urea.

El director general de Pemex afirmó que de las refinerías de Dos Bocas y Deer Park las llevarán a operar a su máxima capacidad

"Junto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural seguiremos suministrando fertilizantes gratis a campesinos de bajos recursos".

Se reforzará la seguridad para evitar "huachicoleo"

En materia de seguridad, el director general de Pemex informó que se reforzará la seguridad en el almacenamiento, transporte y distribución de combustibles.

En este sentido, destacó que se han recuperado 7 millones de litros recuperados, se han detenido a 320 personas por el robo de combustible; se registra un 23% menos en el robo de combustible en el ducto-Tula Salamanca; más de 30 túneles huachicoleros identificados y destruidos; y 4 mil 252 tomas clandestinas deshabilitadas.

Señaló que se han asegurado 134 inmuebles que eran utilizados como centros de acopio, se han identificado células delictivas que operan en Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Querétaro.

En materia de energía limpia, Pemex estará integrando en la cartera de proyectos energías limpias de forma gradual y responsables.

Finalmente, en el punto de financiamiento, indicó que Pemex estará en coordinación y colaboración estrecha con las Secretarías de Energía (Sener) y Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La fuente principal de financiamiento proviene del presupuesto de inversión de Pemex, complementados por recursos privados mediante proyectos mixtos

Los pagos a proveedores iniciaron a finales de diciembre de 2024, y se seguirán operando durante el primer trimestre de 2025.

Destacó que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 prevé aportaciones del Gobierno Federal por 136 mil millones de pesos para la amortización de deuda.

Sheinbaum descarta recorte de personal en Pemex

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó un recorte de personal en Pemex, después de que la Secretaría de Energía aseguró que las modificaciones de ley harán más eficiente a la empresa y así se va a garantizar la producción de 1.8 millones de barriles de petróleo diarios al año.

"No, no va a haber recorte de personal, hay todavía una disminución mayor de la parte corporativa en los salarios, y en todo caso en la burocracia central, pero no en el área operativa, ni mucho menos", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este miércoles 12 de febrero en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, la Presidenta también mencionó que no se están planteando hidroeléctricas nuevas.

Sobre la deuda a proveedores, indicó que la Secretaría de Hacienda se apoya con distintos mecanismos financieros porque no es "como en el pasado", cuando esta dependencia asumía toda la deuda de Pemex.

"La idea es que Pemex siga sin adquirir deuda como fue en la administración pasada", declaró.

Respecto a si se contempla un parlamento abierto ante las leyes secundarias de la reforma energética, la Mandataria señaló que no se contempla "a menos que lo decida así el Congreso".

Acusó que con la reforma energética de 2013 del expresidente Enrique Peña Nieto lo que se hizo fue cambiar la Constitución y ahora se regresó a que Pemex y CFE sean empresas públicas porque antes su objetivo era privatizarlas.

Recordó que se revisarán 90 contratos en acuerdo con las empresas privadas para ver las inversiones, y cuando se trate de explorar una zona, Pemex lleve mano en la asignación de los pozos.

"Lleva mano siempre Pemex, ese es el gran cambio que se establece", dijo al mencionar que se busca un solo consejo de administración que tome las decisiones.