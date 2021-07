Presiones inflacionarias resurgen con fuerza, advierte HR Ratings

Las presiones inflacionarias han surgido con fuerza, advirtió HR Ratings, al ajustar al alza sus previsiones en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para este año de 6%, luego de que en febrero lo había previsto de 3.9%.

Al dar a conocer la actualización trimestral de sus escenarios macroeconómicos, la calificadora estableció que si bien el INPC subió a 5.75% en la primera quincena de julio y está casi 30 puntos base por debajo del máximo durante la segunda quincena de abril con 6.12%, el balance de riesgos se ha deteriorado.

Destacó que las presiones dominantes en los últimos tres meses son de índole subyacente, mientras que la no subyacentes han comenzado a ceder.

Como ejemplo, mencionó que mientras en la segunda quincena de abril, cuando la inflación general alcanzó su máximo, la subyacente fue de 4.13% anual y la no subyacente de 12.5%; en contraste, en la última impresión inflacionaria, la subyacente alcanzó 4.64% anual y la no subyacente 9.24% anual.

Expuso que esto se atribuye a la importante contaminación por presiones de costos, proveniente de los energéticos, específicamente la gasolina y el gas, así como los efectos de los cuellos de botella en la producción del sector manufacturero.

Pero también, agregó, de la mayor recuperación de la demanda de algunos servicios con respecto a las limitaciones de la oferta.

HR Ratings confió en que para 2022 la inflación tendrá una disminución importante hacia 3.65%, aunque por encima del 3.53% estimado, lo cual es reflejo de la persistencia de presiones subyacentes durante el primer trimestre del presente año.

Enfatizó que este escenario asume que los choques actuales son transitorios, de manera que estas presiones se disiparían en un año desde que iniciaron.

Para el Producto Interno Bruto (PIB) revisaron su pronóstico, con una recuperación más vigorosa de 5.8% durante 2021, contra el 4.05% que tenían en febrero pasado.

Esto se explica, en primer lugar, por el mejor desempeño de la economía respecto a lo esperado durante el primer trimestre de 2021, que mostró resiliencia al crecer 0.8%, pese a las medidas de confinamiento implementadas y a la severa contracción de la actividad industrial derivado de las tormentas invernales al sur de Estados Unidos.