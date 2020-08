Préstamos a emprendedores se cobrarán sin persecución: Economía

Al cumplirse el cuarto mes de la entrega de los primeros créditos a la palabra que otorgó el gobierno federal, a partir del 24 de agosto los beneficiarios tendrán que comenzar a pagar, sin que ello signifique que el gobierno vaya a perseguir a los beneficiarios, dijo la secretaria de Economía, Graciela Márquez. La mayor parte de los créditos se pagará por tres años un monto mínimo de 823.70 pesos mensuales, aunque puede ser un poco más dependiendo del préstamo que se dio, para lo cual se les retirará de la cuenta bancaria dicha cantidad, explicó la funcionaria.

Quienes recibieron el dinero en efectivo deberán de obtener una línea de captura en la página de la Secretaría de Hacienda para poder ir al banco a pagar, hasta que liquiden los 25 mil pesos que se les prestaron. "Estamos apelando a que así como se dio este recurso, estamos seguros de que los beneficiarios van a ser su mayor esfuerzo para cumplir con los pagos. No los vamos a perseguir, no van a estar en el buro de crédito, no vamos a contratar a un despacho que los llame y los llame, no tienen que mentir que no están, número equivocado, o que ya se cambió, apelamos a la solidaridad de los beneficiarios", dijo.