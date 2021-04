Presume AMLO que "hoy no hay un solo desalojo" contra derechohabientes de Infonavit

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desde que llegó a la Presidencia ordenó que no se desalojara a ningún derechohabiente que viva en algún departamento comprado por medio del Infonavit por motivos de fraudes o falta de pago, y aseguró que esto se ha cumplido y al día de hoy no hay un solo desalojo.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal acusó que en el sexenio pasado se generalizaron miles de fraudes de despojos de estos departamentos, y acusó que esto fue orquestado por abogados, notarios y ministerios públicos.

"Sí hay todavía muchos fraudes de este tipo. En el sexenio pasado se generalizaron fraudes de despojo de departamentos de Infonavit, miles de despojos, todo esto orquestado desde arriba, con abogados y también notarios de lo que tenemos más conocimiento", dijo el presidente.

"Y ya se está actuando y yo di instrucciones desde el principio que no se desalojara a nadie, ni un desalojo y no ha habido desde que estamos en el gobierno un solo desalojo de un trabajador de su familia en un departamento de Infonavit".

Y agregó: "Por esto y muchas otras irregularidades en donde intervienen ministerios públicos y jueces y notarios, pero ya eso yo considero que es parte del pasado, creo que no se esté dando en la actualidad", dijo en Palacio Nacional.