Pretensión de imponer aranceles al acero no prosperará: Canacero

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL). - La solicitud de senadores republicanos y demócratas estadounidenses de imponer al acero mexicano un arancel de 25% no prosperará por ser una medida proteccionista que surgió durante la administración del presidente Donald Trump, señaló la Cámara Nacional del Hierro y del Acero (Canacero).

En respuesta a la carta que enviaron, la semana pasada, más de una docena de senadores de ambos partidos que pidieron se le impongan aranceles de 25% al metal y al aluminio mexicano que entre a Estados Unidos, bajo el argumento de que su entrada pone en riesgo la seguridad nacional, una política que Trump lanzó bajo la Sección 232, la Canacero dijo que deben evitarse las prácticas proteccionistas en América del Norte.

Para evitar la aplicación del arancel, se llegó a un acuerdo de exclusión para México y Canadá en 2019, sin embargo, nuevamente quieren lo senadores se imponga el arancel porque supuestamente hubo un "incremento súbito de las exportaciones mexicanas de tubería de conducción (conduit) y algunos otros productos".

No obstante, "la participación de mercado de las exportaciones mexicanas de acero en Estados Unidos representó solamente el 3.3% de su consumo doméstico; en tanto que la participación de mercado de Estados Unidos en México asciende a 14.6%.

"Hay que trabajar para equilibrar el mercado y fortalecer nuestras cadenas de valor, en vez de querer seguir levantando muros. El verdadero reto de la industria americana está del otro lado del Pacífico, no al Sur del Río Bravo", añadió Canacero en un comunicado.

Explicó que es mejor concentrarse en fortalecer las cadenas de valor de la región y "descarta que vayan a prosperar las pretensiones proteccionistas de algunos senadores americanos para imponer de nuevo a México la medida 232.

La Canacero dijo que "Estados Unidos tiene un superávit de un millón de toneladas promedio desde 2017 y una participación del 35% de las importaciones totales del mercado mexicano en 2022, que es el doble de la participación de las exportaciones mexicanas a ese país. Cabe apuntar que el valor de este superávit representó para Estados Unidos cerca de mil 500 millones de dólares en 2022".

Expuso que respaldarán a la autoridad mexicana para trabajar en un análisis objetivo de la situación que lleve a comprender los beneficios del comercio entre los tres socios de Norteamérica y termine con las tendencias proteccionistas, "que sin duda se acentuarán conforme se acerquen las elecciones en aquel país".