Prevén aumento en tasas de crédito hipotecario en primer trimestre

A-AA+

Los principales bancos que operan en México prevén que durante el primer trimestre de 2023 las tasas hipotecarias registren un nuevo incremento, consecuencia de la política monetaria que mantiene el Banco de México para controlar los altos rangos de inflación.

Durante la mesa de análisis "Panorama de los créditos hipotecarios en México en 2023", organizado por la firma especializada SOC, el director ejecutivo de crédito hipotecario de HSBC, Enrique Margain, dijo que el nuevo ajuste en la tasa mantendrá a este producto de los bancos por arriba de 10% en promedio; sin embargo, esto no afectará la colocación del crédito para los usuarios que estén por adquirir una vivienda.

"La tasa de interés no será un elemento para evitar el desplazamiento de la vivienda o para que se sigan colocando créditos hipotecarios", dijo el especialista.

De acuerdo con los expertos, el principal reto es el impacto que ha tenido en las finanzas de las familias el actual entorno de inflación, lo cual los obliga a aumentar su grado de endeudamiento.

"En México no se ve un escenario de recesión, pero sí de una inflación alta, lo cual impacta los bolsillos de las familias, con lo que tienen menos liquidez, se están endeudando un poco más y eso va a poner un reto hacia los meses que vienen", explicó la vicepresidenta de crédito hipotecario de Scotiabank, Paulina Prieto.

"Tasas de interés aún permiten adquirir una vivienda". En opinión del director ejecutivo de crédito hipotecario de Citibanamex, Gonzalo Palafox, la actual dinámica de tasas de interés aún permite a los mexicanos adquirir una vivienda, además de que en el pasado se han tenido intereses más elevados en este producto financiero.

"No se deben de preocupar por eso. No nos va a llevar a niveles donde afecte la decisión de compra o que afecte el desperfilamiento del sector o que limite el crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Estábamos acostumbrados a tasas muy bajas en los últimos años y los bancos absorbimos mucho del costo del crédito", detalló.

En el consenso de los especialistas, actualmente la morosidad del crédito hipotecario se mantiene baja y se descartan problemas de sobreendeudamiento por parte de los clientes.