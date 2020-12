Prevén encarecimiento de seguros de gastos médicos mayores en 2021

El director general de Axa México, Daniel Bandle, dijo que ante el incremento en la inflación médica, el impacto en el precio de las primas podría ser hasta de doble dígito el próximo año.

De acuerdo con el directivo, la inflación médica privada para 2021 es de 16%, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

En conferencia de prensa, el directivo de AXA explicó que se trata de un dato preocupante para el sector, ya que estos costos se tienen que reflejar en el costo de las primas.

"Eso nos preocupa enormemente. La inflación médica privada es demasiado alta y eso hace que el seguro de gastos médicos mayores siga siendo un reto muy importante, porque obviamente después de estos incrementos tan importantes los tenemos que pasar a nuestros asegurados mediante incrementos en prima", dijo.

El directivo dijo que las aseguradoras buscan reducir el impacto en los precios de los seguros en México, debido a que no es sustentable el incremento en la inflación médica, la cual ha mantenido ese comportamiento al alza por años y nada indica que esta situación vaya a cambiar.

"La siniestralidad de una compañía es de alrededor de 70 a 75% de las primas. Los cálculos son rápidos. Si la inflación es 16%, lógicamente los incrementos de las tarifas de las primas van a ser doble dígito, y es algo que nos preocupa", dijo.

En ese sentido, el directivo de AXA se pronunció por mayor transparencia en los costos de salud en el sector privado en México.

"Estamos convencidos de que tenemos que tener mucho más transparencia en el sistema privado de salud en México para que sepamos qué tratamientos cuestan tanto dinero y cómo evolucionan los precios. Eso en el interés de los mexicanos que sean o no asegurados", explicó Bandle.

Para el caso de la población que no cuenta con seguro de gastos médicos, AXA recordó que uno de cada cuatro pesos de sus ingresos se destina a atención médica, con lo que se deben buscar esquemas de prevención para mitigar el golpe en sus finanzas personales.

En el caso de Covid-19, el director de Axa Keralty, Alejandro Pérez Galindo, explicó que el costo de la enfermedad puede impactar fuertemente a una familia, donde el costo de las pruebas, con un promedio de 3 mil pesos, en caso de 4 integrantes representa un gasto de 12 mil pesos, donde se deben considerar también los gastos de atención médica y tratamiento.

Así, la firma alertó que se trata de una enfermedad quepracticamente puede quebrar a una familia ante los elevados costos que representa en casos de gravedad.

Ante el incremento de casos de Covid-19 en días recientes, Bande informó que algunos hospitales de la Ciudad de México comienzan a presentar saturación, con lo que la empresa monitorea la ocupación para garantizar la atención médica a sus clientes con algún tipo de seguro.