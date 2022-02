Prevén que Banxico suba tasa hasta 7.75%

Banco de México (Banxico) subirá su principal tasa de interés de 6% a 7.75% para final de año, estimó Patricia Krauze, economista para América Latina de Coface. De confirmarse la proyección, la tasa cerrará el año en su mayor nivel desde noviembre de 2019, cuando se ubicaba en 7.75% y no se declaraba la pandemia.

El tipo de interés también se ubicará a sólo medio punto porcentual de su nivel máximo histórico de 8.25% registrado por última vez en agosto de 2019. "(Banxico) seguramente va a seguir subiendo las tasas de interés y estimamos que terminará el año en 7.75% anual, por la persistente inflación, el riesgo de desanclaje de las expectativas de inflación y porque la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos continuará aumentando las tasas de interés", opinó la especialista de la aseguradora de créditos con sede en Francia.

Proyectó que la Fed va a aplicar tres o cuatro alzas en su principal tasa de interés este año, tras mantenerla en mínimos de 0% a 0.25% desde marzo de 2020. Desde el punto de vista de Krauze, hay todavía un control inflacionario en México y no ve presiones fuertes sobre el tipo de cambio del peso frente al dólar. Anticipó que la economía mexicana va a crecer 2.8% este año, aunque dijo que puede corregir su pronóstico en los siguientes meses. Será hasta 2023 o incluso 2024 cuando se logre alcanzar el nivel del Producto Interno Bruto (PIB) que se tenía en 2019, antes de la emergencia sanitaria, dijo.

En su opinión, existen factores que pueden afectar el crecimiento económico como la pandemia, inflación, tasas de interés y la crisis de contenedores. En específico, advirtió que las exportaciones de manufacturas, sobre todo de autos, pueden verse limitadas por la disrupción en las cadenas productivas, cuyo impacto será mayor si persisten los problemas de proveeduría de materias primas.

Durante la videoconferencia Barómetro Riesgo país y sectorial 2022 de Coface, el economista en jefe de la compañía, Jean-Christophe Caffet, alertó que la expansión de las economías del mundo pierde impulso. Señaló que todo indica que la inflación ya alcanzó su punto máximo y espera que, en los próximos meses, principalmente al término del invierno, los precios de energéticos bajen por una mayor oferta y menor demanda.

No obstante, indicó que hay algunas amenazas globales como el probable conflicto en Ucrania que pueden afectar el mercado. Explicó que los aumentos de precios agravan las tensiones sociales de los países con economías en desarrollo y pueden generar malestar social.

El experto previó que la economía global avance 4.1% durante 2022, tras crecer 5.6% en 2021. En particular, anticipó que China se expandirá 5.4% este año y Estados Unidos, 3.7%.