Prevén que la crisis de chips continuará más allá de este año

Desde hace algunos meses, industrias como la automotriz y la de tecnología han advertido que la escasez de chips está provocando un retraso en la fabricación de diversos dispositivos. Quizá uno de los ejemplos más claros es el de las consolas de última generación cuya demanda está superando la oferta en algunos mercados. Y el problema no se solucionará pronto, lo que es más, parece que solo empeorará.

De acuerdo con el medio Bloomberg, el proveedor taiwanés de paneles para semiconductores Innolux Corp. dijo que la crisis actual de chips podría durar más allá de este año. Convirtiéndose así en el último fabricante en advertir que la competencia por los semiconductores puede persistir durante algún tiempo más.

"La oferta en las fundiciones es muy escasa. La capacidad en el espacio de pruebas y empaquetado de chips también es reducida", dijo a los analistas James Yang, presidente de la filial de Foxconn, en una conferencia de ganancias el miércoles. Y alertó que el cuello de botella en el suministro de chips podría seguir sin resolverse en la primera mitad de 2022.

De acuerdo con el especialista, debido a la situación actual, algunos equipos de envasado de chips tardan ahora 11 meses en enviarse. Y el problema no se resolverá pronto pues los fabricantes de semiconductores no están ampliando la capacidad para las obleas de ocho pulgadas necesarias para chips de administración de energía y circuitos integrados de controladores de pantalla que son necesarios para los fabricantes de automóviles y los teléfonos inteligentes con compatibilidad 5G que necesitan de este tipo de elementos.

Se espera que la escasez de chips impacte en 61 mil millones de dólares en ventas solo para los fabricantes de automóviles y que la industria tenga que retrasar la producción de un millón de vehículos en el primer trimestre del año.

Pero lo anterior podría ser solo el comienzo. Se estima que las consecuencias comenzarán a afectar a la industria electrónica a un nivel mucho más grande. Posiblemente se retrase un amplio espectro de productos como teléfonos y consolas de juegos y no solo eso, se espera aumentos de precios.

Yang concluyó que entre el 3% y el 5% del suministro total de semiconductores podría sufrir retrasos en el envío y que la demanda superará a la oferta este año.

El gobierno de Estados Unidos quiere intervenir

Ante el panorama ya descrito, el gobierno de Estado Unidos piensa actuar. Hace unas semanas el medio Bloomberg, dio a conocer que la administración del presidente Joe Biden está planeando "pasos agresivos" para aliviar la escasez mundial de semiconductores que ha reducido la disponibilidad de algunos dispositivos.

"Se espera que el presidente Biden firme una orden ejecutiva que dirija una revisión de la cadena de suministro de productos críticos en todo el gobierno en las próximas semanas, con la escasez de chips como una preocupación central detrás de la investigación", dice el informe y agrega que, entre las prioridades de la administración estarán, "identificar puntos de estrangulamiento en las cadenas de suministro" para aliviar la escasez actual.

A largo plazo, la Casa Blanca también podría crear nuevos incentivos para llevar la fabricación de chips a los Estados Unidos, según un análisis de la CNBC. Pero es probable que pasen años antes de que eso cambie algo.

Por su parte, los principales ejecutivos de las compañías fabricantes de chips, incluyendo Intel y Qualcomm, han instado la administración Biden para financiar iniciativas que apoyen una mayor fabricación de los semiconductores en Estados Unidos, aunque no está claro exactamente qué tipo de incentivos están solicitando o cómo los administrarían.