Prevén repunte de 10% en la colocación de créditos hipotecarios

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) estima un incremento de 10% en la colocación de créditos hipotecarios durante el primer trimestre de 2021.

Lo anterior, debido a una mayor colocación crediticia por parte del Infonavit que en enero aumentó 8% en comparación con enero de 2020.

Así como a la oferta hipotecaria por parte de los bancos, los cuales están ofreciendo tasas de interés de un sólo dígito con plazos a 20 años para incentivar a un mayor número de personas a adquirir un inmueble.

En conferencia de prensa, Pedro Fernández, presidente nacional de AMPI, dijo que las ciudades más beneficiadas por el repunte de la actividad inmobiliaria son Tamaulipas, la Riviera Maya con turismo inmobiliario, Veracruz, la Riviera Nayarit y Tijuana.

"El Infonavit es la hipotecaria más grande de México, 70% de los créditos que se generan vienen del Instituto y está siendo muy disruptivo en cantidad de productos que oferta para que cada mexicano tenga una vivienda", indicó Fernández.

En enero, el Infonavit colocó más de 26 mil créditos hipotecarios, un 8% superior a enero de 2020, cuando aún no llegaba la pandemia al país.

Sin embargo, también existe un número importante de personas que no están interesadas en adquirir un crédito hipotecario debido a la incertidumbre económica que generó la pandemia y este segmento será el que opte por vivienda en renta.

"El arrendamiento tradicional se va a reposicionar de manera cuántica. Incluso los Airbnb ya no están en el crecimiento que traían antes por los candados fiscales que se les impuso.

"Pero el techo tradicional, ya sea para compra o arrendamiento repunta", expuso Fernández.

En cuanto a tendencias en el mercado, el presidente de AMPI comentó que las oficinas se convertirán en vivienda aprovechando la infraestructura que ya tienen y su buena ubicación, pues la tendencia al trabajo en casa y el coworking seguirá después de la pandemia.

Asimismo, las nuevas viviendas tendrán que incorporar amenidades como espacios para instalar una oficina, para mascotas y bodegas para productos que se compran mediante comercio electrónico como Amazon o eBay.

"La tendencia son una o dos recámaras. Hay mucho roomie o parejas con uno o dos hijos, el concepto de tres recámaras se pierde", apuntó.

AMPI recomendó acudir a profesionales inmobiliarios reconocidos cuando se trate de comprar una vivienda debido a que existe mucha informalidad en el mercado y puede haber fraudes.

Los profesionales inmobiliarios deben tener conocimiento en el área jurídica, patrimonial.

AMPI agrupa a 14 mil profesionales inmobiliarios.