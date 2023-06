Preventas exclusivas de Ticketmaster son discriminatorias: Sheffield

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 14 (EL UNIVERSAL).- El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, fue entrevistado por Juan Becerra Acosta para Grupo Fórmula y habló frente a la audiencia acerca de diferentes temáticas, entre ellas su futura renuncia para contender por la gubernatura de Guanajuato, la acción colectiva en contra de Palacio de Hierro y las dinámicas de asociación entre boleteras y bancos nacionales.

Tomando como referencia la procedencia del litigio en contra de Ticketmaster y Ocesa, propiciada por 521 quejas provenientes de consumidores, Sheffield habló acerca de los procesos de mercado llevados a cabo para la compra anticipada de boletos para eventos, los cuales no permiten a toda la ciudadanía a ejercer sus derechos al consumo de manera equitativa.

El procurador refirió que las alianzas entre las boleteras e instituciones bancarias se da a partir de acuerdos de publicidad que benefician a ambas partes, pues el costo de la promoción de los eventos queda distribuida entre los dos sectores.



Las preventas exclusivas para tarjetahabientes son "discriminatorias", dice Sheffield

Durante la entrevista, Ricardo Sheffield señaló que la dinámica de vender boletos para quienes poseen una tarjeta de crédito específica representa un acto de discriminación para quienes no tienen contratado este tipo de servicios financieros.

Destacando que en la actualidad las entradas para conciertos suelen agotarse en su totalidad durante las preventas, el titular de la Profeco dijo que de facto quien no posee una tarjeta bancaria pierde su derecho a asistir al evento, pues ni siquiera tuvo acceso a la venta.

Además, para poner en perspectiva el caso, dijo que solo otorgar el derecho de compra a determinados tarjetahabientes es equivalente a negarle la el derecho de adquirir entradas a personas con determinado color de ojos.

Sheffield concluyó su punto comentando que este tipo de acciones no forman parte de las dinámicas de libre comercio, sino más bien lo limitan y lo dañan, afectando a los consumidores.



Nuevas dinámicas de las boleteras para medir la demanda

También en el diálogo con Becerra Acosta y colocando el recientemente anunciado concierto de Taylor Swift en México, Ricardo Sheffield mencionó una de las nuevas dinámicas implementadas por Ticketmaster para medir la demanda en sus eventos, la cual consiste en realizar un pre registro para ingresar a las preventas exclusivas.

Dijo que estos nuevos procedimientos de venta, propician que quienes no cuentan con tarjetas de crédito hagan lo que sea con tal de comprar el servicio.

Igualmente describió que esta dinámica sirve a los organizadores de eventos para medir la demanda y determinar cuántos conciertos con lleno total de la locación pueden vender y de esta manera mantener o aumentar los precios, lo cual termina por perjudicar a las audiencias y consumidores.