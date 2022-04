Producción de camiones pesados disminuyó 0.5% en marzo: Inegi

En marzo, se fabricaron 16 mil 040 vehículos pesados en el mercado mexicano, una disminución de 0.5%, en comparación con marzo de 2021, según cifras del Inegi.

Algunos fabricantes disminuyeron de manera considerable su volumen de producción, lo que afectó el resultado total del sector.

Isuzu redujo 88% la fabricación de camiones pesados en el país; Hino, 86%; Foton, 25%; Freightliner, 16%; y Kenworth un 5.7%.

Mientras que Dina no fabricó ningún camión pesado durante marzo.

No obstante, en el acumulado del primer trimestre del año, la producción de camiones pesados logró incrementarse un 16%, con la producción de 45 mil 112 vehículos.

En conferencia de prensa, Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact), comentó que la producción de camiones pesados en marzo estuvo un 8.6% por debajo de los niveles de marzo de 2019, y estuvo afectada por una caída de la venta de camiones pesados en Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones de México.

Por segmentos, la producción de tractocamiones se redujo un 22%, aunque la producción de autobuses de pasajeros se incrementó 31%, en comparación con marzo de 2021.

"Hubo una ligera disminución de las ventas en el mercado de Estados Unidos de 7.6% en marzo, por eso la caída en las exportaciones y el próximo mes probablemente ocurrirá lo mismo" indicó Elizalde.

En cuanto a exportación, en marzo se enviaron 13 mil 127 camiones pesados al extranjero, un 6% más que en marzo de 2021.

Y en el primer trimestre del año, la exportación de vehículos pesados se incrementó un 12.6%; con el envío de 38 mil 147 unidades.

En total, se exportaron vehículos pesados hacia ocho países siendo Estados Unidos, Canadá, Colombia, Chile y Perú los principales destinos, aunque las exportaciones de vehículos hacia Estados Unidos disminuyeron 6.4% en marzo.

Elizalde destacó que con todo y estos resultados, México se mantiene como el quinto productor de camiones de carga a nivel mundial y es el principal exportador de tractocamiones en el mundo.

En cuanto a ventas, en marzo, se comercializaron 3 mil 344 camiones pesados en el mercado mexicano, un 22% más que en marzo de 2021.

Elizalde dijo que el crecimiento de las ventas se debe a una normalización, lenta y paulatina del mercado aunque esta normalización "aún no termina de consolidarse y persisten retos importantes en la cadena de suministro, particularmente en la proveeduría de algunos componentes".

Anpact reconoció que aún existen distorsiones en la industria productora de camiones pesados y en la cadena de suministro, lo que se manifiesta en retrasos en la entrega de vehículos pesados.

"Esperemos que se normalice la situación y tengamos una recuperación lenta y paulatina, pero tenemos que esperar porque todavía puede haber afectaciones en los meses venideros.

"En lo que respecta a proveeduría, esperamos que termine de normalizarse para el segundo semestre de 2022 o principios de 2023", indicó Elizalde.