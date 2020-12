Producción y exportación de camiones pesados cae 12% en noviembre

En noviembre, la producción de camiones pesados se ubicó en 12 mil 471 unidades, que comparadas con las 14 mil 276 fabricadas durante noviembre de 2019, representan una caída de 12.6%, según cifras de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact).

En tanto, la producción acumulada de enero a noviembre alcanzó un total de 124 mil 210 unidades que representan una caída de 35.3% respecto a las 192 mil unidades producidas durante los primeros once meses del año pasado.

Por otra parte, las exportaciones realizadas durante el mes de noviembre, tuvieron una caída de 12.3% al registrar un total de 10 mil 409 vehículos pesados, unas mil 459 unidades menos que las exportadas durante noviembre de 2019.

Asimismo, las exportaciones acumuladas sumaron un total de 105 mil 001 unidades, un 34.4% menos en comparación con noviembre de 2019.

En videoconferencia, Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de Anpact, comentó que la caída en producción, exportación y ventas realizadas durante 2020, obligan a pensar en medidas para que juntos, gobierno e industria, reactiven la economía de cara a 2021.

"La industria productora y los transportistas requerimos de certeza jurídica, diálogo y comunicación con la Secretaría de Economía y su próxima titular Tatiana Clouthier, para detonar el potencial del mercado nacional.

"La cadena de valor del transporte desde su producción, ha estado en la línea de fuego durante toda la pandemia y lo seguirá estando para la distribución de la vacuna que se aproxima", comentó Elizalde.

El presidente de Anpact agregó que la disminución de las exportaciones en noviembre no es una tendencia, pues dependen de los ciclos agrícolas en Estados Unidos que cierran en octubre, por lo que en diciembre y enero esperan tener mejores cifras de exportación con alrededor de 12 mil unidades mensuales con un potencial a crecer más.

"Esperaremos cuáles serán las políticas públicas que anuncie la nueva administración en Estados Unidos a partir de enero y pudiera ser un buen año en términos de exportación, que nos ayudaría a mantener nuestras cifras de empleo en México.

"Mas del 80% de la producción es para exportación y 95% de las exportaciones son hacia Estados Unidos", detalló.

Anpact agregó que el sector ha estado enfrentando un reto tras otro con la pandemia, los ajustes para cumplir con el T-MEC, el contexto económico complejo, los cambios legislativos alrededor del outsourcing/insourcing que están actualmente en conversación, las modificaciones a las devoluciones del IVA y IEPS que entrarán en vigor el próximo año, así como los cambios arancelarios para vehículos eléctricos y los cambios normativos alrededor de la disponibilidad del diésel de ultra bajo azufre.

En cuanto a ventas al mayoreo, es decir, las que colocan en la red de distribuidores, en noviembre se comercializaron un total de 2 mil 391 unidades al mayoreo, un incremento de 6.7% respecto a noviembre del año pasado; aunque con una caída de 11% respecto a octubre de 2020.

Las ventas acumuladas al mayoreo sumaron un total de 21 mil 048 unidades, un 43% menos que en el mismo periodo de 2019.

Elizalde comentó que las ventas de autobuses y camiones para transporte de pasaje se han visto afectadas por la importación de autobuses escolares usados de Estados Unidos, los cuales se están utilizando por algunas empresas para transportar a sus empleados.

"La pandemia, el distanciamiento social, menos movimiento de pasajeros de autobuses tanto urbanos como foráneos, ha disminuido hasta un 50% el aforo en las ciudades, los viajes de placer de turismo y largo recorrido no se han recuperado", destacó.