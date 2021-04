Producción y exportación de camiones pesados se incrementa en marzo

La producción y exportación de camiones pesados se incrementó 24 y 26%, respectivamente, durante marzo, de acuerdo con cifras del Inegi.

En total, se fabricaron 16 mil 109 vehículos pesados en marzo, 3 mil 140 unidades más que en marzo de 2020, cuando inició la pandemia de Covid-19.

No obstante, la producción aún está 8% por debajo de los niveles de 2019.

Mientras que se exportaron 13 mil 966 camiones pesados, unas 2 mil 906 unidades más que en marzo del año pasado.

La exportación también se encuentra 3% por debajo de 2019.

En videoconferencia, Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) destacó que la exportación de autobuses es la más afectada por las medidas de sana distancia, ya que de enero a marzo de 2020 se exportaron 23 autobuses foráneos, mientras que este año se exportó únicamente una unidad.

"La exportación de unidades de pasaje en marzo fue nula, es algo delicado y es algo que obviamente es el reflejo de la pandemia no sólo en México sino tanto en exportación a Estados Unidos y Centro y Sudamérica", comentó Elizalde.

No obstante, Anpact destacó que, en lo que va del año, México se mantiene en el quinto lugar a nivel mundial de producción de camiones y autobuses.

Ventas

La comercialización de vehículos pesados en marzo fue de 2 mil 702 unidades, un 15% más respecto a marzo de 2020.

Este desempeño representa la venta de 349 unidades adicionales con respecto a febrero de 2021.

Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), comentó que la expectativa de ventas de camiones y autobuses para 2021 es de 30 mil 670 unidades, un incremento de 16% respecto a 2020.

Sin embargo, Rosales acotó que este crecimiento se debe a una comparativa con una base muy baja de unidades comercializadas en 2020, por el paro de actividades que se ordenó por la pandemia de Covid-19.

"De concretarse esta estimación, el incremento de 16% respecto al año pasado es insuficiente para revertir el impacto que tuvo la disminución en las ventas superiores al 30% durante 2020 y muy lejano de lo que fue nuestro año récord en ventas de 2007", dijo Rosales.

La venta de tractocamiones se incrementó 22% en marzo; el resto de los vehículos de carga aumentó 26%; mientras que la venta de autobuses foráneos disminuyó 76%.