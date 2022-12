Profeco abrirá micrositio para quejas por boletos clonados

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- Ante la cantidad de quejas que se generaron por clonación de boletos en el concierto del cantante Bad Bunny, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) abrirá un micrositio para recibir quejas contra Ticketmaster.

Lo anterior, porque desde el viernes en la noche consumidores se quejaron por redes sociales de que a pesar de tener boletos legítimos no se les dio acceso, lo que tuvo que ver con que Ticketmaster presentó intermitencias en el sistema, además de que se recibieron boletos falsos, lo que sucedió en los conciertos de Bad Bunny del viernes y sábado.

Hasta el sábado, Ticketmaster notificó que se le solicitó el reembolso de mil 600 boletos de personas que no pudieron acceder al concierto de Bad Bunny a pesar de que compraron directamente en la firma de boletaje sus entradas.

El sábado a mediodía, Profeco dio a conocer que resultado del operativo en el estadio Azteca, en el segundo día de conciertos de Bad Bunny, recibieron a 110 consumidores que no pudieron entrar porque sus códigos no eran válidos.

La Procuraduría invitó a los afectados a que presenten formalmente su queja para que les reembolsen la totalidad del pago, es decir el 100% del costo total del boleto --precio del boleto y costo de servicio--, más el 20% de compensación.

Para el director general de Tec-Check, Maximilian Murck, la clonación de boletos, la negativa al reembolso de conciertos cancelados durante la pandemia, los cargos por servicios y los cambios de métodos de entrega sin consentimiento no deben permitirse, por lo que deben tomar acciones los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Expuso que las quejas deben poder presentarse de manera digital para recuperar su dinero, además de que "Tec-Check se pone nuevamente a la disposición de la Profeco para defender colectivamente los derechos de la población consumidora y complementar el trabajo de la Profeco".