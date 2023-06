Profeco afirma que hay suficiente hielo y agua embotellada

A-AA+

En medio de las quejas de desabasto de hielo en el país, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que tras realizar un operativo de vigilancia por todo el país, hay suficiente producto y agua embotellada para satisfacer la demanda.

Agregó que no hay aumento de precios en ninguno de los casos y que "los productores manifiestan que tienen producto suficiente para abastecer a la población consumidora".

La Profeco afirmó que visitó 69 embotelladoras y 79 fábricas de hielo en México y "no se detectó ni condicionamiento de venta ni acaparamiento" y también se "constató que hay agua embotellada y hielo suficiente para satisfacer la demanda".

Los verificadores visitaron fábricas en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, León, Toluca, Tijuana, Puebla, entre otras ciudades para revisar precio, abasto, condicionamiento de venta y acaparamiento, es decir, no hay prácticas irregulares.

Aunque la Profeco dice que hay abasto, EL UNIVERSAL publicó hace unos días que la empresa Hielo Fiesta ofreció disculpas el martes porque ya vendió el hielo de las próximas dos semanas.

La empresa añadió "hay una escasez de hielo a nivel nacional y estamos trabajando las 24 horas del día para normalizar esta situación", e incluso ofrece atender los pedidos para la segunda semana de julio, de acuerdo con su canal de whatsapp.