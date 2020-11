Profeco, ahora contra los quesos amarillos que tienen más agua y grasa que leche

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detectó que en la venta de quesos amarillos existen irregularidades, como el que tengan un alto contenido de agua, mucha grasa y nada de leche, solamente sólidos del lácteo, pero aun así dicen ser quesos.

En el estudio que llevó a cabo el Laboratorio de la Profeco a 22 productos, analizó a 11 quesos amarillos; 9 denominados "imitaciones", "estilo" o "tipo" y 2 preparaciones alimenticias tipo queso amarillo.

Se encontró que hay dos marcas que tienen más agua que lácteos, y estas son: Del Rancho y Le Castell. "La presencia de algún componente lácteo está hasta el cuarto y sexto lugar de la lista de ingredientes", en esos dos casos.

Aurrera, Chipilo, Caperucita y la Villita incumplen con lo que dicen el etiquetado, mientras que contienen menos al que declaran o tienen más almidón y grasas vegetales, entre los que están Aurrera, El Ciervo, Franja, Burr y La Villita.

El otro problema que encontró Profeco es que "dado que no hay una norma oficial que establezca la denominación de queso tipo americano, hacen lo que quieren. Durante varios años, las diferentes marcas han usado los términos: estilo, imitación o tipo queso, resaltando en ocasiones la palabra queso cuando no lo son".

Por lo que Profeco realizó un análisis en el que se verificó: información al consumidor; denominación; contenido de agua; presentación; presencia de almidón; aporte nutrimental; grasa vegetal y país de origen.

Por lo que la Profeco explicó que los quesos que dicen serlo sin contener las proteínas necesarias son:

Sabores de mi tierra, queso tipo americano rebanado de 240 gramos el cual no declara que contiene almidón, solamente tiene 0.49 gramos de proteína, es decir el que menos tuvo de los 22 estudiados, etiquetado incompleto y contiene grasa vegetal.

En cuanto a los que tuvieron menos contenido al que declararon en la etiqueta son:

Aurrera: imitación queso tipo americano de 280 gramos que registró 4.8% menos del contenido.

Los que de acuerdo con Profeco contienen almidón y grasas vegetales son:

El Ciervo: estilo queso americano, hecho en México de 140 gramos.

Franja: que se denomina "alimento estilo queso fundido americano" de 144 gramos.

Burr: imitación queso americano de 302 gramos, esta marca también confunde porque tiene dos presentaciones queso americano e imitación americano.

La Villita: estilo queso fundido americano, hecho en México de 210 gramos.

Nutri: estilo queso tipo americano, hecho en México de 140 gramos.

Aurrera: imitación queso tipo americano, elaborado en México de 280 gramos, esta presentación también confunde porque trae la palabra imitación en letra mucho más pequeña que la palabra queso.

Precíssimo: tipo americano de 140 gramos, que tampoco tiene una denominación de si es "imitación" y apenas si contiene 0.9% de proteína, ya que contiene más grasa vegetal y almidón.

Chipilo Americano: imitación queso fundido tipo americano de 144 gramos.

Del Rancho: preparación alimenticia tipo queso americano de 126 gramos.

Le Castell: preparación alimenticia tipo queso americano de 180 gramos.

También contiene grasas vegetales: Caperucita, estilo queso tipo americano de 140 gramos.

Los quesos amarillos que la Profeco consideró que sí cumplieron con etiquetado son: Aguascalientes, Esmeralda, Great Value, Kraft Singles, Lala, Philadelphia y President.