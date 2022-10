Profeco desenmascara los llamados "quesos Oaxaca"

A-AA+

Mientras que en Oaxaca la gente prefiere el quesillo elaborado de manera tradicional, la Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer la lista completa de quesos tipo Oaxaca que no pasaron porque incumplen con la norma NOM-223- SCFI/SAGARPA-2018, otros que no pueden denominarse queso, porque adicionan grasa vegetal.

El quesillo es un complemento o en ocasiones ingrediente principal de una gran variedad de platillos y en Oaxaca es protagonista de tlayudas, tacos, empanadas y muchas otras preparaciones que dan identidad a la gastronomía local.

En la entidad, el quesillo tradicional se elabora con leche de vaca, cuajo lácteo, ácido cítrico, sal y agua.

Pero los que se comercializan y analizó la Profeco tienen valores mayores a los permitidos en lo que se refiere a hongos y levaduras, lo que en otras palabras significa que son "indicadores de deterioro", no cumplen con la calidad sanitaria, entre otras cosas.

Estos son los quesos que ponen en riesgo tu salud

De los 33 tipos de queso Oaxaca que estudió el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, del 27 de abril al 13 de junio del 2022, la Profeco detectó hongos, levaduras y microorganismos patógenos que son de riesgo para la salud como Staphylococcus aureus en los siguientes:

-Don Lucas R.S. Queso Tipo Oaxaca, hecho en México, venta a granel.

- Productos Lácteos HP, imitación Queso Oaxaca, México, para venta a granel.

En la lista de quesos que incumplen calidad sanitaria y son un riesgo para la salud están:

-Don Lucas R.S. queso tipo Oaxaca, México, para su venta a granel.

-La Pilarica queso Oaxaca, México, para venta a granel.

-La Vaquita Queso tipo Oaxaca, México, para venta a granel.

-Mi Queso Amelia Oaxaca, México de 440 gramos.

-NocheBuena Queso Oaxaca Artesanal, México, de 400 gramos

-Villa Sana Queso Oaxaca imitación, para venta a granel.

-Xacalco Queso Oaxaca Imitación, hecho en México, para venta a granel.

-Xaltepec Queso Oaxaca, México, para venta a granel.

Estos quesos no cumplen con la norma

Los que incluyen grasa vegetal y que por lo tanto incumplen la Norma y no pueden llamarse "queso" están:

-Rey Queso Oaxaca a granel -Xaltepec Queso Oaxaca a granel, contenido de un kilo.

Esta chef oaxaqueña fusiona sabores zapotecos, como quesos del Istmo, con la alta repostería

Esta chef oaxaqueña fusiona sabores zapotecos, como quesos del Istmo, con la alta repostería

Los que contienen almidón y no lo declaran son:

-Don Lucas

-El Rey

-La Vaquita

-La Vaquita Alcalá

-Naranja es la Vaquita

Los que incumplen la Norma oficial del queso son:

-El Rey, a granel

-La Pilarica, a granel

-La Huastequita Hidalguense

-Mi Capricho de 400 gramos

No es veraz en el contenido: Vaca Blanca, queso Oaxaca artesanal.

Los que contienen almidón y no lo declaran, pero "se añade con la intención de darle consistencia a un alimento o una mejor textura", en ese caso están:

-Don Lucas R.S., a granel.

-Productos Lácteos HP, imitación Oaxaca a granel.

-La Vaquita Alcala, queso tipo Oaxaca a granel.

-La Vaquita, queso tipo Oaxaca a granel.

-Xacalco, queso Oaxaca imitación, de venta a granel.

-Prohper Foods, queso imitación Oaxaca a granel.

-Villa Sana, queso Oaxaca, a granel.

-Sotavento, imitación queso Oaxaca, a granel.

-De Javis, imitación queso Oaxaca Imitación, a granel.

-Queso Tipo Oaxaca Naranja es -La Vaquita, a granel.

-Campo Alegre, a granel.

-Xaltepec, a granel.

-Vaquero, a granel.

Los que no son quesos, porque contienen grasa vegetal como soya son:

-El Rey para venta a granel

-Xaltepec de venta a granel

Los que incumplen con la cantidad que indican en el etiquetado, en otras palabras dan menos de lo que dice la etiqueta:

-Alpino, declara 400 gramos, pero contiene 386 gramos.

Se encontraron tres marcas que incumplen con el contenido de proteína:

-FUD, de 400 gramos

-Mi Queso Amelia, de 440g.

-Santa Clara, de medio kilo

Los quesos Oaxaca que no cumplen con los contenidos de grasa, proteína o humedad declarados en etiqueta son:

-Don Lucas R.S

-Productos Lácteos HP

-La Vaquita Alcala

-La Vaquita

-Xacalco

-Prohper Foods

-Villa Sana

-Sotavento

-De Javis

-Naranja es La Vaquita

-Campo Alegre

- Xaltepec

-Vaquero

Sabores zapotecos de Oaxaca llegan hasta Brasil gracias a la cocinera tradicional Abigail Mendoza

Los que incumplen con la grasa que se requiere son:

-Lala de 400 gramos

-Vaca Blanca de 200 gramos

-Kosher marca San Jacinto de 454 gramos

-Bionda de un kilo

-Lyncott, de 400 gramos.