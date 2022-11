Profeco inicia operativo para gasolineras que no se dejan verificar

A-AA+

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que inició un operativo en conjunto con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Guardia Nacional (GN) para visitar gasolineras en todo el país que no se han dejado verificar.

Al encabezar el informe de "Quién es quién en los precios de los combustibles" en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el procurador recordó que las gasolineras están por ley obligadas a ser revisadas.

"Comentar que hemos estado iniciado un operativo para ir a visitar a todas esas gasolineras que no se dejaron verificar a pesar de que los obliga la ley, que tienen una serie de irregularidades que están ocultando y vamos a estar visitándolas todas, la CRE, como la SEA, con el apoyo de la Guardia Nacional, apoyo que agradecemos mucho. Las tres instituciones estaremos terminando de visitar todas estas gasolineras", dijo.

En Palacio Nacional, el procurador informó que el 4 de noviembre, se realizó una visita de verificación a la estación de servicio con número de permiso PL/19027/EXP/ES/2016, ubicada en Tijuana, Baja California.

"Como resultado de las acciones de verificación implementadas, Profeso colocó sellos con la leyenda de inmovilizado a ocho instrumentos para el despacho de combustible, por presentar inconsistencias en materia electrónica (pila) y por la falta de un precinto de seguridad, que asegura la no apertura del mecanismo del instrumento de despacho, cuanto este ya fue calibrado", detalló.