Profeco lanza lista de precios de cubrebocas y gel antibacterial a nivel nacional

La pandemia de coronavirus cobró la vida de una persona y afecta a al menos 118 más en México. El aumento en los casos confirmados y el llamado al distanciamiento social, además de la cuarentena voluntaria que se ha promovido entre algunos sectores de la sociedad, han llevado a la población a requerir elementos de higiene como cubrebocas o gel antibacterial.

Para evitar abusos en los precios y distribución de elementos considerados indispensables para elevar la higiene la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) verifica a diario los costos en farmacias y negocios que expenden productos para el cuidado de la salud, como parte del programa de Vigilancia Comercial.

En el "Quién es quién" en los precios, hasta el 17 de marzo la Profeco identificó a Guanajuato y Aguascalientes como los dos estados con los precios más bajos, para cubrebocas y gel antibacterial, respectivamente.

Cubrebocas: El promedio nacional por un paquete de 10 piezas fue de 23.99 pesos.

"Farmacias Similares", sucursal León I, en Guanajuato tuvo el precio más bajo, en 10 pesos; le siguió "Bodega Aurrera" en Aguascalientes, Aguascalientes y "Superama" Sucursal Única de Morelia, Michoacán, en 12 pesos. La tienda "H.E.B" Sucursal San Luis, en San luis Potosí, lo vendió hasta en 49.90 pesos; "Sanborns" sucursal El Dorado, en la misma entidad, colocó el paquete en 45 pesos y "Walmart" sucursal Universidad de Villahermosa, Tabasco, en 29 pesos.

Gel antibacterial: La media nacional del bote con 60 ml fue de 13.83 pesos.

"Bodega Aurrera" de Aguascalientes, Plaza Aragón en la Ciudad de México e Itzaes en Mérida se vendió en 10 pesos. "Walmart" sucursal Combo Pachuca, en Hidalgo lo vendió hasta en 24 pesos; "Superama" en Morelia, Michoacán y "Mercado Soriana" sucursal López Portillo, de la Ciudad de México lo vendieron en 18.50 pesos.

DENUNCIAS POR PRECIOS

Hasta el martes, la Profeco afirmó haber recibido 22 denuncias, a nivel nacional, por el aumento injustificado de los precios en los dos productos revisados. Las denuncias se hicieron en los estados de Sinaloa, Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, Hidalgo y Guanajuato.

Además, informó que hay un proceso de atención y desahogo un requerimiento informativo hecho a las nueve grandes cadenas de autoservicio y farmacias en el país por el mismo motivo que las denuncias presentadas.

"Es importante señalar que los comentarios en redes sociales u otro tipo de publicaciones no constituyen una denuncia que genere un procedimiento de verificación", aclaró la Procuraduría.

Recomendó un consumo informado y razonado, no adquirir productos que no son necesarios, evitar compras desproporcionadas de otros artículos de uso diario, como papel de baño. Llamó a seguir las instrucciones del sector salud: que los cubrebocas los utilicen las personas enfermas o que cuiden enfermos, no las personas sanas.